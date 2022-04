El Pollo Vignolo dejó helado al mundo Boca: "Esta tarde se resuelve todo"

Sebastián "Pollo" Vignolo habló de la situación de Boca Juniors y dejó un inesperado comentario sobre el futuro de Sebastián Battaglia en el club "Xeneize".

Sebastián "El Pollo" Vignolo habló en el pase de programa de ESPN F12 a F90 sobre la situación que atraviesa Boca Juniors luego del empate ante Godoy Cruz en La Bombonera. La continuidad de Sebastián Battaglia está en duda por los resultados obtenidos tanto en la Copa de la Liga Profesional como en la Libertadores, que no lo favorecen. Por este motivo, el conductor del ciclo televisivo anticipó lo que le comunicaron por medio de un mensaje mientras estaba en vivo con respecto al DT.

Al margen de ganar la Copa Argentina en 2021, del triunfo en el Superclásico ante River Plate y la victoria ante el Always Ready en el mencionado torneo continental, el futuro del estratega pende de un hilo. El nivel del equipo no es el mejor y el público lo reprochó durante el partido ante el "Tomba" por el campeonato local. A todo esto se refirió el "Pollo" para analizar el presente del "Xeneize" y cómo influirá esto en la decisión de Juan Román Riquelme y la dirigencia.

"Che información... ¿Boca entrena a la tarde hoy en Ezeiza? Móviles ahí eh. Hoy a la tarde se resuelve todo", anunció Sebastián Vignolo. A lo que Mariano Closs respondió: "Para un lado o para el otro. Hoy te da la formación para el fin de semana u hoy a la tarde están buscando técnico". Marcelo "Cholo" Sottile agregó: "Puede haber soluciones intermedias esperando justamente que la decisión sea justamente del otro".

El "Pollo" tomó el mando nuevamente y lanzó: "Hoy a la tarde se resuelve, no va a pasar de hoy". Por su parte, Federico "Negro" Bulos recordó uno de los momentos que marcaron el ciclo de Battaglia: "¿Se acuerdan cuando dijo 'me voy rápido antes de que se me metan al vestuario'? Ese día se rompió todo. Lo traigo porque el desencanto no es sólo futbolístico y no es tan lógico decirle que no a Riquelme".

La hinchada de Boca cantó contra los jugadores tras el empate con Godoy Cruz

"A ver a ver los jugadores si pueden oír, con la camiseta de Boca matar o morir", cantaron los hinchas enojados en varios tramos del encuentro contra los dirigidos por Battaglia por lo hecho contra el conjunto de Mendoza. La cara de Juan Román Riquelme desde el palco lo decía todo. El vicepresidente de la institución vio el partido desde el lugar de siempre y se lo notó de muy mal humor por lo que sucedía en el campo de juego.

Es que la situación de Boca Juniors, más allá del triunfo conseguido en el Superclásico y en el segundo partido de la Libertadores, no es para nada buena a nivel futbolístico. Si bien comenzó mejor que Godoy Cruz y abrió la cuenta tras el gol de penal de Darío Benedetto, el elenco mendocino jugó mejor y tuvo muchas chances de llevarse el triunfo. De hecho, Javier García fue la gran figura de la noche evitando que los visitantes pasen al frente en el marcador.