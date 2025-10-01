La FIFA inhibió a un club de Primera del fútbol argentino por 3 mercados de pases

Un club de la Primera División del fútbol argentino fue inhibido por la FIFA.

La FIFA inhibió a un club de la Primera división del fútbol argentino a último momento, por tres mercados de pases. La máxima entidad de este deporte a nivel mundial, que preside Gianni Infantino, determinó sancionar a Gimnasia y Esgrima La Plata por las deudas y los problemas económicos que acumula en los últimos tiempos.

De esta manera, de no solucionar los pasivos que acumula, el "Lobo" no podrá tener refuerzos como mínimo hasta mediados del 2027. La institución comandada por Mariano Cowen arrastra inconvenientes desde las temporadas anteriores y, para colmo, el equipo dirigido por Alejandro Orfila tampoco levanta cabeza en el Torneo Clausura 2025.

La FIFA inhibió a Gimnasia de La Plata por tres mercados de pases

Si bien la institución de la ciudad de las diagonales resolvió la situación de las deudas con los trabajadores del gremio UTEDYC (Unión Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles), ya que les completó el pago de los salarios de agosto del 2025, llegó una muy mala noticia desde Zurich (Suiza). De acuerdo con el medio de comunicación local El Día, el "Tripero" también acarrea pasivos con proveedores y el plantel profesional. Sobre los jugadores, la idea es pagar una parte del dinero antes del viaje a Junín del viernes 3 de octubre para visitar a Sarmiento.

Los trabajadores venían realizando medidas de fuerza a modo de reclamo. En primer lugar, llamaron a la retención de tareas sin concurrencia a la entidad platense y luego se analizó una movilización a Estancia Chica, con un paro de 24 horas incluido. Aunque la dirigencia intentó ir cumpliendo con las obligaciones salariales, la Federación Internacional de Fútbol Asociado lo castigó también por una deuda con Matías Abaldo, el delantero que actualmente se desempeña en Independiente.

La deuda de Gimnasia de La Plata con Defensor Sporting por Abaldo

Luego de haber resuelto el atraso salarial con los trabajadores del club, todavía le debe unos 100.000 dólares a Defensor Sporting de Uruguay por el pase del atacante a comienzos del 2025, más allá de que hoy vista la camiseta del "Rojo". Si bien la pena por ahora abarca a los próximos tres mercados de pases, el "Basurero" podría levantar el castigo en el caso de abonarle el dinero acordado a la entidad del país vecino. El jugador charrúa disputó 36 partidos oficiales con la remera del "Lobo" entre el 2023 y el 2024 con 5 goles, 4 asistencias y sin títulos conseguidos.

Gimnasia conserva el 34,5% de los derechos económicos de Abaldo. En su momento, la compra se había cerrado en 1.100.000 dólares y la institución también asumió una deuda de 500.000 dólares con Defensor, a pagar en cuatro cuotas: una al momento de la firma y las restantes en julio, que es la que se adeuda; en diciembre de 2025 y en enero de 2026.

Las inhibiciones anteriores de la FIFA a Gimnasia

El último fue por un reclamo por 95.000 dólares de Claudio Spinelli, correspondiente a su llegada a préstamo en 2019 desde Genoa de Italia. La misma había quedado registrada el 23 de mayo de este 2025. El reclamo del exdelantero no estaba vinculado a sueldos o premios, sino al pago de comisiones acordadas durante su arribo. También hubo una previa cuya monto saldado ascendía a 10.923,60 dólares, producto de cuatro pagos en concepto de mecanismo de solidaridad correspondiente a Rodrigo Saravia.