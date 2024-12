La exfigura de Boca que Argentinos Juniors quiere como refuerzo sí o sí: "Lo fui a buscar"

Argentinos Juniors busca a un jugador que brilló en Boca Juniors para el próximo mercado de pases.

La Liga Profesional de Fútbol va llegando a su fin y Argentinos Juniors es uno de los equipos que se prepara para el próximo mercado de pases. En ese sentido, el presidente, Cristian Malaspina, sorprendió sobre la idea de traer como refuerzo a Darío Benedetto, el exjugador de Boca Juniors que se encuentra en México.

Luego de la victoria 1 a 0 frente a San Lorenzo de Almagro en el estadio Diego Armando Maradona del lunes, Malaspina reconoció su interés en contratar al "Pipa" en dialogo con Dsports Radio. "A Benedetto lo fui a buscar en todos los mercados y creo que en este no va a ser la excepción", comenzó diciendo.

Luego, el dirigente se refirió a la posibilidad de alcanzar un acuerdo y a la relación que existe entre ambos como para facilitar las negociaciones: "Es uno de los jugadores que a esta dirigencia siempre le gustó, tenemos muchos amigos en común y soñamos con que se dé”.

Vale recordar que, tras quedar libre de Boca en julio del 2024, el delantero, de 34 años, arribó al Querétaro co el pase en su poder y firmó un contrato hasta junio del 2025, por lo que el "Bicho" debería iniciar charlas con la dirigencia del conjunto mexicano con dinero de por medio.

Desde su llegada, en septiembre pasado, el surgido en Arsenal de Sarandí disputó 8 partidos, en los que no convirtió goles ni tampoco brindó asistencias. Más allá de no haber sido determinante en la cancha, no parece sencilla su salida, aunque Argentinos Juniors hará lo posible por quedarse con su ficha a partir de enero próximo.

Los números de Darío "Pipa" Benedetto con la camiseta de Boca Juniors

Partidos jugados : 172.

: 172. Goles : 71.

: 71. Asistencias : 19.

: 19. Títulos: Torneo local 2016-2017 y 2017-2018; Supercopa Argentina 2019 y 2023; Copa de la Liga 2022; Liga Profesional 2022.

Darío Benedetto contó todos los detalles de su salida de Boca

Días después de concretarse su adiós del club de sus amores, Bendetto cerró su segundo ciclo en el 'Xeneize' tras disputar 68 encuentros, anotar 18 goles y repartir 6 asistencias. En diálogo con TyC Sports, contó todos los detalles de su salida: el pedido a Riquelme, la relación con el entrenador y el cariño que recibió del hincha.

"Hay ciclos que se cumplen y el mío ya está cumplido; se lo planteé de esa manera a los dirigentes y por eso se dio mi salida de Boca" comenzó Benedetto, quien perdió el puesto de titular actualmente ocupado por los uruguayos Edinson Cavani y Miguel Merentiel. "Nos juntamos con Román en el predio, hablamos en persona. Se dio una salida como cuando yo llegué: hablé con él y le dije que extrañaba a Boca. Y así se dio la salida también: fui a hablar, le dije que me diera una mano, que necesitaba minutos y que entendía que mi ciclo en Boca estaba cumplido", reveló.

A pesar de que la relación entre Diego Martínez y el atacante pareció romperse en mayo de este 2024 tras una ausencia al entrenamiento (situación de la cual trascendió la frase viral "Noches alegres, mañanas tristes" con la que se quiso justificar), Benedetto fue directo sobre su vínculo con el DT a quien también elogió: "(Martínez) es un gran entrenador. Es muy buena persona y yo siempre destaco eso. Tuvimos una linda charla en la que aclaramos todo y quedó todo más que bien. Ahí fue donde le dije: 'Mirá, yo te entiendo que hay jugadores que están rindiendo mejor que yo... Te pido el favor que me des una mano para poder salir porque no estoy teniendo los minutos y vos no me los podés dar'".

Más allá de su salida, 'Pipa' era uno de los futbolistas con más partidos (172) y títulos (6) en el plantel. Con altibajos, destacó que se lleva un buen recuerdo de los fanáticos xeneizes: "El hincha de Boca me quiere, el que está en las buenas y en las malas me quiere. Yo eso lo siento hasta el día de hoy que me siguen demostrando cariño. Creo que con el resto, resultadistas les digo yo, se perdió un poco eso con razón: el rendimiento mío no había sido del todo bueno en los últimos meses".