La amenaza de un jugador de Boca a un rival: "Ya nos vamos a volver a cruzar"

Uno de los jugadores del xeneize estalló con el delantero de Huracán por lo que ocurrió dentro de la cancha.

El partido entre Boca Juniors y Huracán en la Bombonera dejó varios momentos llamativos. Más allá de lo que significó la derrota del conjunto de Sebastián Battaglia, una situación insólita se dio -justamente- en el momento en el que Matías Coccaro anotó el gol del Globo y que, pasadas las horas, se convirtió en el enojo de uno de los futbolistas xeneizes.

Durante la jugada que terminó en el gol de Huracán, el delantero uruguayo, Matías Coccaro le ganó la posición a Agustín Sández y a Marcos Rojo, ambos defensores xeneizes. El atacante se elevó en el aire y definió sobre el palo derecho de Agustín Rossi. Sin embargo, después de festejar y de haberle pedido perdón a la hinchada xeneize, el jugador del Globo se despachó con una llamativa historia en los canales de televisión.

En diversas entrevistas, el "Zorro" Coccaro contó que, un minuto antes del gol, le dijo a su marcador -Agustín Sández- que "estaba jugando muy bien. La verdad me marcaste bárbaro. Te felicito" y que, un momento después de eso, sirvió para distraer al defensor y ganarle en el salto. La situación, por su parte, fue tomada como si se hubiera "avivado" más que su defensor. "Lo endulcé un poquito, creo que se confió un poco. Quedó una, por suerte quedó ésa. A estos equipos no los podés perdonar, y por suerte entró", agregó en diversas entrevistas.

No obstante, la situación no solo quedó en esos comentarios fuera de la cancha sino que, un día después, el defensor de Boca la siguió por sus redes sociales. Enojado escribió: "Increíble cómo necesitás de Boca para aparecer en los medios. Te quisiste inflar más y declaraste algo QUE SABÉS BIEN QUE NO FUE ASÍ, sólo para figurar".

Después sacudió: "Que quede claro que no me saco ninguna responsabilidad, pero tampoco voy a dejar que este muchacho invente cosas y venda humo de esa manera". Y, luego, finalizó: "Ya nos vamos a volver a cruzar en una cancha". De esta forma, Boca no logra salir de los cruces mediáticos. Esto se suma, entre otras cosas, a la situación de la semana pasada cuando Sebastián Battaglia tuvo que correr del plantel a Agustín Almendra por un problema de indisciplina.

Huracán, por su parte, cumplió la misión de sumar sus primeros puntos fuera de casa (perdió con Arsenal en su única visita por la Copa LPF) y quedar a la expectativa para ingresar entre los cuatro primeros de la Zona B. El "Globo", ahora, cuenta con 9 unidades.