Una vez más, la Asociación del Fútbol Argentino volvió a tomar una llamativa decisión con respecto a los derechos de transmisión del ascenso que, hasta hace muy poco, estaba en manos del grupo Clarín. En este caso, la AFA comunicó un cambio en los tiempos para presentar ofertas de transmitir el fútbol del ascenso nacional.

A través de un comunicado en su página web, la AFA informó que se extendió el plazo para la presentación de ofertas de televisación del fútbol en los Campeonatos del Ascenso. En un texto breve aseguraron que "en atención a las varias consultas recibidas en relación con la presentación de Ofertas para la adjudicación de los derechos de televisación de los partidos de los Campeonatos del Ascenso, y con el objeto de permitir a los interesados evaluar y hacer llegar sus propuestas, se prórroga el plazo para la presentación de las ofertas hasta el próximo día miércoles 28 de enero de 2026, a las 17:00 horas".

En principio, tal cual había surgido en el boletín anterior, el plazo era hasta este lunes 26 de enero, pero finalmente se extendió el plazo. En este punto, el contrato que lo vinculaba con Torneos y Competencia terminó el último noviembre. En aquel momento, la AFA de Claudio "Chiqui" Tapia confirmó oficialmente, a través de un comunicado, que termina el contrato que lo vinculaba con Torneos y Competencias para la transmisión por televisión de los partidos del Ascenso en el fútbol argentino. Por lo tanto, los cotejos de la Primera Nacional y la Primera B Metropolitana (es decir la segunda y la tercera división) ya no serán emitidos en vivo por TyC Sports a partir del 2026, por lo que escucharán nuevas propuestas en estos meses para determinar los pasos a seguir al respecto.

Por ahora, esto no aplica para la Copa Argentina, que continuaría al mando del canal deportivo de cable del Grupo Clarín. En este caso, vale sostener que el Grupo Clarín no es el único que tiene una oferta sobre la mesa, sino que también DSports, a través del grupo Werthein, intentó pugnar también por los derechos del fútbol de ascenso, mientras se está a la expectativa de lo que puede pasar con AFA Play, lo lo que, en principio, había circulado como posible plataforma para transmitir los partidos a través de You Tube.

El comunicado de la AFA para anunciar que termina el contrato con Torneos y Competencias para la televisación de los partidos del Ascenso

La Asociación del Futbol Argentino informa que con la disputa del último partido de la temporada 2025 de las categorías Primera B Nacional y Primera B Metropolitana finaliza el contrato suscripto con las firmas Torneos y Competencias S.A. y Tele Red Imagen S.A. con fecha 31 de marzo de 2016 y su modificatoria de fecha 6 de junio de 2019 relativo a la televisación de los torneos mencionados.

En virtud de ello, luego de un pormenorizado estudio, esta Asociación Nacional decidirá si las próximas temporadas serán televisadas a través de una plataforma propia o si se iniciará un proceso de recepción de propuestas a fin de que todos aquellas empresas interesadas puedan efectuar las ofertas que consideren oportunas. La búsqueda de nuevas oportunidades tiene como único fin la mejora en los ingresos para beneficio de los clubes que componen ambas divisionales.