Jugó en River y Boca pero cargó contra el Xeneize: "Hace muchísimo que no lo veo a Boca jugar bien".

Un exjugador de Boca y River le pegó duramente al conjunto Xeneize y hasta se animó a elegir un ganador para el superclásico de domingo.

Todos piensan que es difícil opinar de uno u otro cuando te tocó vestir las dos camisetas más grandes del fútbol argentino, a pesar de esto un exjugador no tuvo tapujos y disparó munición pesada contra el equipo de Battaglia, elogió a River y vaticinó un posible triunfó del equipo de Núñez.

Se trata de Carlos Morete, campeón con Boca y River. El "Puma" fue durísimo con Boca en su entrevista con SúperDeportivo Radio: "Hace muchísimo que no lo veo a Boca jugar bien. El último equipo de Boca que jugó bien al fútbol fue cuando lo tuvo a Riquelme de 10. El último clásico Boca jugó en 50 metros, no pasó la mitad de cancha. No podés jugar así".

Cuando cambió de vereda fue todo color de rosas: "Este River me hace acordar al Barcelona de Cruyff, que era un equipo bárbaro. Tenía grandes figuras, jugaba muy bien al fútbol. A otro equipo que me hace acordar era el Real Madrid de la década del 70', era un equipo que te amasijaba de local y de visitante. Cuando te atacaban parecían que los hacían con 20 jugadores".

Para cerrar, el exjugador de los años 70 se animó a dar un pronostico: "Los equipos que le ganan a River en la cancha de River son los que vienen a atacar y a River no le gusta que lo ataquen. Si Boca ataca se armará un lindo partido. De igual manera, para mí ganará River".

Se acerca una nueva edición del superclásico y la previa esta picante. River y Boca se enfrentarán el domingo en un partido que promete ser el más atractivo de la jornada y varias glorias de ambos clubes se encargaron de calentar el ambiente en la antesala de un nuevo clásico.

Bermúdez le metió presión al arbitro

En la previa al River-Boca, Jorge Bermúdez le tiró toda la presión a Herrera, el encargado de impartir justicia en el superclásico del domingo: "Estoy convencido de que si Boca juega los 90 minutos con sus once hombres, va a pelear el partido". "Es una preocupación personal, no un reclamo público a nadie. Jugar con un hombre menos en un Superclásico es tremendo. Lo que estoy pidiendo es que haya un partido trasparente, en el clásico que jugamos en el Monumental no lo vi". expresó "El Patrón" en dialogo con TNT Sports.

A pesar de esto el exdefensor Xeneize le brindó su apoyo a Darío Herrera: "No quiero que se repita. Creo que la designación que se hizo ahora es correcta. Es un árbitro capacitado para llevar el partido. Ojalá que los protagonistas lo ayuden".