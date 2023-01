Jugó en Boca, se hizo maquinista y Riquelme le cambió la vida: "Me sorprendió"

Un ex jugador de Boca Juniors que gritó campeón en la institución tras un partido épico, se hizo maquinista con el paso del tiempo y hace unos meses regresó al club de la mano de Juan Román Riquelme.

Un exjugador que se consagró campeón con Boca Juniors en 1992 tuvo un drástico cambio en su vida y comenzó a trabajar como maquinista. Enterado de esto, Juan Román Riquelme lo ayudó para que vuelva a la institución. Desde el arribo del vicepresidente la situación en el club cambió y varios nombres que vistieron la camiseta "Azul y Oro" regresaron como directivos: tal es el caso del protagonista de esta historia, quien dejó atrás un pasado complicado para vivir de su trabajo en el club de sus amores.

Se trata de Claudio Benetti, quien dio sus primeros pasos en el "Xeneize" y poco tiempo después de su debut ganó dos trofeos. Sin embargo, su vida dio un giro inesperado después del fútbol y, lejos de las canchas, encaró un camino distinto al que transitaba. Para su suerte, la vida lo volvió a cruzar con el ídolo y el ex volante cordobés de 51 años disfruta de su presente como nunca antes.

El autor de uno de los goles más importantes de aquella época para Boca -contra San Martín de Tucumán para arrebatarle un campeonato a River- contó recientemente sobre la gran ayuda que recibió por parte de Riquelme en un momento en que lo necesitaba. Benetti perdió su trabajo, Román se calzó la 10 para llamarlo y le ofreció un puesto en el club para volver a acercarlo.

Claudio Benetti trabajó como maquinista de tren años después de haber salido campeón en Boca.

"No entiendo por qué me dio una mano a mí. Estoy ahí por él. Lo hablé, escuchó mi mensaje y después me llamó gente del Consejo de Fútbol, el 'Chelo' Delgado más precisamente. Yo estaba desocupado y se te pasa cualquier cosa por la cabeza. Estoy trabajando en el club y es como estar en mi casa. Román me dio una mano inmensa y no me da vergüenza decir las cosas. Hace tres años le debía plata a todo el mundo, no le podía comprar nada a mis hijos. Ahora me baño dos veces al día con agua caliente, antes me bañaba con agua fría", contó el exjugador en diálogo con Alejandro Fantino en 2022.

La carrera de Claudio Benetti

El exmediocampista debutó en el "Xeneize" en la temporada 1992, tuvo un breve paso por Belgrano y regresó a Boca en 1994. Además, en la Argentina jugó en Universitario de Córdoba, Nueva Chicago, Huracán de San Rafael y Estudiantes de Río Cuarto -en este último se retiró-. Por otro lado, en el exterior vistió los colores de Deportes Temuco (Chile), Melgar (Perú) y Dallas Burn (Estados Unidos). Los únicos dos títulos que consiguió (Torneo Apertura 1992 y Copa de Oro Nicolás Leoz 1993) los hizo en el conjunto "Azul y Oro".