Jugó el último Boca vs. Ferro, se alejó del fútbol y es colectivero: "No sos nada"

Un exjugador que participó del último partido entre Boca y Ferro se alejó del fútbol, es colectivero y se dedica al campo. "Fui medio perro verde", admitió.

El Boca vs. Ferro por los 16° de final de la Copa Argentina 2022 llevó a los amantes del fútbol a recordar grandes historias, ya que estos dos equipos no se enfrentaban hacía 22 años. Una de estas situaciones anecdóticas tiene que ver con Ariel Rocha, que atajó para el "Verdolaga" durante la derrota por 4-0 en el Torneo Clausura 2000.

El exarquero, que también defendió los colores de Independiente, Nueva Chicago y Arsenal, dialogó con Clarín y reveló que se alejó del deporte hace muchísimo tiempo. Se definió como un "perro verde" y reveló que en la actualidad se dedica a manejar colectivos y al campo.

Ariel Rocha, el último arquero de Ferro vs. Boca, se alejó del fútbol y es colectivero

En la entrevista con el periodista Luciano Bottesi, el exjugador de 49 años se soltó y habló de todos los temas. Para empezar la charla, opinó que "el fútbol siempre fue y es una burbuja". "Yo siempre fui medio perro verde en ese sentido, siempre dije las cosas que no siempre el otro quiere escuchar. Ese fue siempre un problema mío y por eso a temprana edad dejé el fútbol", recordó con relación a su retiro profesional en 2004, a los 31 años.

Además, remarcó que él "no comulgaba con el camino de todo el mundo, de los dirigentes, nada, y eso te va a haciendo perder casilleros en este viaje". "No sos negocio, no sos nada, y encima quizás al no atajar como ´El Pato´ Fillol no lo podés suplir", profundizó.

Más allá de que el deporte de alto nivel le haya permitido vivir durante tanto tiempo, aclaró: "No extraño el fútbol, no fui nunca más a una cancha. Bueno, en realidad miento: me llevó mi hijo, somos todos de Independiente". "En ese momento, Independiente estaba en riesgo de descenso y mi hijo más grande, Bautista, me dijo: 'Vamos a ver si cambiamos la racha'. Fuimos, fue empate, pero la racha y el destino estaba marcado", amplió.

Ariel Rocha, con su amigo Gabi Milito en Independiente.

Ya fuera de las canchas, Ariel Rocha aseguró que vive "contento, muy motivado" en lo que hace, y dijo: "No me detengo a ver por qué no voy más. Le puse al fútbol todo lo que yo podía ponerle y ahora le pongo de todo a lo que estoy haciendo muy intensamente. Quizá no tengo el tiempo".

"La verdad es que el fútbol no me despierta nada", sorprendió, aunque también reveló: "Miro fútbol de Inglaterra, de España, el Argentinos de mi amigo (Gabriel) Milito. Miro ciertos partidos que elijo, algún clásico un domingo... Pero si tengo que dejar de hacer algo que a mí me interesa por un partido, no lo hago".

Con relación al momento en el que comenzó a dejar de lado la profesión que lo marcó, Rocha repasó: "Cuando jugaba al fútbol, los jugadores arrancaban para los departamentos y yo agarré para el campo en el 91, 92. Cuando me retiré, ahí arranqué con la empresa. Mi papá era chofer, después accionista".

"Le puse a la línea (de transporte, la 178) la misma fuerza que al fútbol. Yo me metí en la empresa el 2 de junio de 2002 en pleno quilombo con la salida de (Fernando) De La Rúa. Estaba en Arsenal... Y acá estamos hoy", describió.

Ariel Rocha se alejó del fútbol y ahora se dedica a los colectivos y al campo.

Boca vs. Ferro: el pronóstico de Ariel Rocha

Con relación al encuentro en La Rioja por la Copa Argentina, el exportero sostuvo que "el hincha lo va a vivir igual que el equipo, vuelve al lugar de donde nunca se tendría que haber ido. Como que tiene un flash y amanece en la 'A' por un rato, por 90 minutos". "Después del partido, el hincha llegará a la realidad de dónde está Ferro hoy", vaticinó.

Sobre el posible desarrollo del cotejo, el exjugador afirmó que "el equipo debe tener la máxima concentración" y que "los jugadores darán dos veces el 100% porque es el partido en el que podés entrar en la historia y demostrar cómo estás haciendo las cosas". "La ilusión es doble: por los hinchas y por los jugadores", amplió.

A modo de anécdota de lo vivido ante "El Xeneize" con el buzo verde puesto, Rocha añadió: "Me acuerdo de muchos Ferro vs. Boca. Un día le ganamos al Boca de (Carlos) Bilardo, que tenía a (Claudio) Caniggia. La gente de Boca se fue de la cancha, dicen".

"Después, un 1-1 con el equipo del ´Bambino´ (Héctor) Veira, que no ponía a (Juan Román) Riquelme y por ese punto no fueron campeones... Pero de ese partido particularmente no me acuerdo", profundizó el exfutbolista. Y completó: "Me acuerdo del anterior. Yo venía jugando medianamente bien, jugué infiltrado, no anduve bien y perdimos 4-2... Pero del 4-0 no tengo registro. Tengo memoria selectiva".