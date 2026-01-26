Jugó dos Mundiales, marcó a Messi en la final de la Copa América y es nuevo refuerzo de Independiente

Quién es Santiago Arias, el jugador mundialista que se convirtió este lunes en el segundo refuerzo del "Rojo".

Independiente sumó otro refuerzo de jerarquía en este mercado de pases: después de la llegada de Ignacio Malcorra proveniente de Rosario Central, el conjunto de Avellaneda fichó a Santiago Arias, lateral derecho de la Selección de Colombia que disputó dos Mundiales (Brasil 2014 y Rusia 2018) y la final de la Copa América 2024, quien llegó en condición de libre tras un paso por Bahía de Brasil. De esta manera, el entrenador Gustavo Quinteros contará para una nueva temporada del fútbol argentino con un jugador de amplia trayectoria internacional, en búsqueda de cambiar la floja imagen que el equipo dejó en el último semestre del 2025.

El ex Sporting de Lisboa, Bayer Leverkusen y Atlético de Madrid se mostró muy entusiasmado en este nuevo paso en su carrera: "Siempre dejé todo por el equipo que confía en mí, lo he hecho en todo club donde he estado y esta vez no será la excepción. Esperemos ver qué se puede conseguir este año". Además, expresó que está "contento de estar en este país tan futbolero" y realizó un breve análisis de lo que lo espera en el "Rojo": "Soy seguidor del fútbol en general, está empezando un torneo, se está mejorando, que es lo más importante, para alcanzar esos objetivos que fueron trazados", concluyó.

Las alternativas que tiene Quinteros en el puesto de lateral derecho

Con la llegada de Santiago Arias, Quinteros suma una alternativa en el lateral derecho junto con Leonardo Godoy, una incorporación necesaria para competir en el puesto tras la venta de Federico Vera a Huracán. Godoy, que llegó en junio del año pasado proveniente del Santos de Brasil, cuenta con mayor vocación ofensiva y capacidad para aportar centros y profundidad, lo que lo convierte en una opción ideal para partidos en los que el equipo necesite mayor presencia en ataque desde los costados.

Santiago Arias, un nombre con recorrido internacional

Uno de los puntos que más sedujo a Independiente al momento de realizar la contratación es el recorrido internacional del defensor: Arias disputó dos Copas del Mundo con la Selección Colombia (Brasil 2014 y Rusia 2018) y acumula una extensa trayectoria en el fútbol europeo y sudamericano, con pasos por Atlético de Madrid y PSV entre otros, atributos que encajan con la idea de Quinteros de sumar jugadores con liderazgo y rodaje en escenarios de alta exigencia.

El entrenador considera clave reforzar el sector derecho de la defensa con un futbolista que aporte solidez, experiencia y presencia en el vestuario, especialmente pensando en competencias locales e internacionales y en particular tras la salida de Felipe Loyola, también internacional con Chile y quien en este mercado de pases se fue al Pisa de Italia.

Independiente presentó este lunes a Santiago Arias.

A diferencia de otros referentes del seleccionado cafetero que aún no resolvieron su futuro, como James Rodríguez, Arias logró firmar con uno de los cuadros de mayor renombre en Argentina y, a pesar de que no competirá a nivel internacional, sumará rodaje en el fútbol argentino. Esta es una gran noticia para el cuerpo técnico de Colombia, encabezado por Néstor Lorenzo, de cara al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026.

Los próximos rivales de Independiente en el Apertura 2026