¿Quiénes son los máximos ídolos de Independiente en la historia?

Pastoriza, Bochini y Santoro, tres leyendas absolutas.

Independiente cuenta con una gloriosa historia. Es uno de los clubes más laureados del mundo y el Rey de Copas. Un apodo que se ganó por ser reconocido por sus conquistas internacionales mucho antes que cualquier otro. Para ello hubo detrás grandes dirigencias, un club que siempre contó con buenas masas societarias y actividades pero, especialmente, jugadores y entrenadores que supieron representar muy bien a la institución en distintas épocas.

Si hablamos de ídolos, hay uno que es indicutidamente el número 1. Luego, hay varios que podrían ser considerados próceres, por estar en una categoría de ídolo muy elevada. Y hay quienes dejaron una huella en el club y en distintas generaciones, más allá de la cantidad de campeonatos que hayan ganado. Porque en el Rojo no importan solo los títulos: también importan las formas. Y hubo nombres que supieron representar bien la filosofía del club del paladar negro. Esa combinación de gusto por el buen juego, pero también por la garra y el corazón. "Somos los de Independiente, de pierna fuerte y templada", reza el himno del club. Y las leyendas que supieron respetar estas consignas son muchas.

Quiénes son los máximos ídolos de la historia de Independiente

Ricardo Enrique Bochini

El número 1, lejos. Nacido en la ciudad de Zarate, llegó en 1970 a las inferiores de Independiente y en 1972 debutó en primera. Jugó toda su carrera en el Rojo y ganó absolutamente todo: cuatro títulos de la Copa Libertadores de América (1973, 1974, 1975 y 1984), tres de la Copa Interamericana (1973, 1974 y 1976), dos de la Copa Intercontinental (1973 y 1984) y cuatro títulos de primera división (Nacional 1977 y 1978, Metropolitano 1983 y campeonato de 1989).

Ricardo Bochini y Daniel Bertoni, una dupla que trajo muchas alegrías con sus paredes a Independiente.

Es el ídolo perfecto. El de Diego Maradona, el de todos. Con 714 encuentros es el jugador con más presencias en el club y el más ganador, con 13 campeonatos. Su gol ante Juventus en la Intercontinental 1973 tras una pared con Daniel Bertoni le dio al Rojo la posibilidad de ser campeón del mundo por primera vez. Ante Talleres, en la final del Nacional 1977, metió el gol que le permitió a Indepediente ser campeón con tres jugadores menos. Y le convirtió dos goles a River en la final del Nacional el año siguiente.

Diego Maradona con su ídolo, Ricardo Bochini.

Campeón en 1983 con un Racing que se iba a la B en una definición histórica para el fútbol argentino y luego campeón del mundo de nuevo, esta vez en Japón ante Liverpool y siendo una de las figuras. Le hizo tres goles a Racing en un partido, goles que definieron campeonatos contra Boca y River. Hizo goleadores a todos los nueve con los que jugó. El Bocha representó el gusto no solo del hincha de Independiente, sino de todos los futboleros que pudieron verlo alguna vez.

Arsenio Erico

El máximo goleador histórico de la historia de Independiente. Según la mayoría de las investigaciones, es también el que más goles convirtió en la historia del fútbol argentino, con 295. Hizo 47 goles en el torneo argentino de 1937 siendo el máximo goleador de una temporada por un torneo e hizo por primera vez un gol haciendo el escorpión en 1934 frente a Boca. Una marca patentada de las tantas que dejó.

Erico tiene una tribuna en el estadio y es una leyenda eterna.

Campeón de los torneos de primera división de 1938 y 1939, en el primero de estos llegó a la marca de 43 goles y decidió no convertir más en el último encuentro del torneo, donde el Rojo goleó 8 a 2 a Lanús, para cobrar el premio de una tabacalera que producía el cigarrillo "43". Una época muy especial del fútbol, donde el "Saltarín paraguayo" hizo historia. Y formó parte de una delantera que se recita de memoria: Sastre, De La Mata, Maril, Erico y Zorrilla.

Miguel Ángel "Pepé" Santoro

Un símbolo abosoluto de lealtad a una institución. Como arquero ganó absolutamente todo, siendo el tercer jugador más ganador de la institución, con 10 títulos. Consiguió los torneos de primera división de 1963, 1967, 1970 y 1971; la Copa Libertadores de 1964, 1965, 1972 y 1973; salió campeón del mundo ante Juventus en 1973 y ese mismo año ganó la Intermericana. Una garantía bajo los tres palos, con atajadas memorables como un penal frente a Boca en las semis de la Libertadores del 65.

Pepé Santoro trabajó toda su vida para y por Independiente.

Su vida siempre estuvo ligada a Independiente. Fue entrenador del primer equipo en tres ciclos diferentes, asumiendo el cargo en momentos delicados de la institución y siendo un gran bombero de emergencia. Formó arqueros de gran categoría, donde se distingue el "Dibu" Martínez, Oscar Ustari, Emiliano Molina, Fabián Assman, Adrián Gabbarini y el "Ruso" Rodríguez. Un hombre que vive para el Rojo. El alma del club.

Ricardo "El Chivo" Pavoni

Cuando Diego Maradona dijo que quedó impresionado por una barrida de Pavoni ante Sao Paulo en la final de la Libertadores de 1974 y gritó: "¡Vamos, Chivo!", no exageraba. Un carck total. Impasable en defensa y con una gran pegada, que le permitió hacer goles en definiciones importantes. Llegó desde su Uruguay natal al club en 1965 por la lesión de su compatriota Tomás Rolán y ganó todo con el Rojo.

El Chivo con una de sus cinco Libertadores.

Fue el que más veces ganó la Libertadores con Independiente (1965, 1972, 1973, 1974 y 1975) y es el segundo que más veces la ganó, solo por detrás de "Pancho" Sa. Ganó además tres torneos de primera división, una Intercontinental y tres Intermericanas, siendo el segundo más ganador de la historia del club, con 12 conquistas. Capitán de la era dorada. Una gloria indiscutida.

José Omar Pastoriza

El "Pato" fue el gestor de varios de los mejores equipos de la historia de Independuente como entrenador y un gran referente e ídolo ya como jugador. Una leyenda en mayúsculas del Rojo. Ganó tres torneos de primera división (1967, 1970 y 1971) y una Libertadores (1972) como jugador. Como director técnico es el más ganador que tuvo la institución, con seis conquistas.

Pato Pastoriza junto a Pavoni y la Libertadores 1972.

Primero consiguió la Intermericana 1976 y después ganó la final del Nacional 1977, en una final que el Rojo la perdía 2 a 1 con un gol con la mano de Talleres. Benjamín Menéndez conducía bajo dictadura militar la provincia y al Rojo le inclinaron la cancha. Tres expulsioness por protestas e Independiente se quedó con 8 futbolistas. Cuando se querían ir, Pastoriza los reunió y les dijo: "Vayan, sean hombres, jueguen y ganen". Finalmente, tras una pared con Daniel Bertoni, Ricardo Bochini lo empató y desató la locura. El Rojo campeón con tres menos.

Luego consiguió el Nacional de 1978 frente a River, en una histórica final repleta de buenos jugadores de ambos lados. Y en su segunda etapa consiguió el Metropolitano 1983, venciendo 2 a 0 en la última fecha a Racing, que abandonaba la primera división para jugar en la B. La Libertadores de 1984 le siguió, consiguiendo la séptima, y después salió campeón del mundo en 1984 frente al Liverpool de Inglaterra.

Otros grande ídolos eternos de Independiente