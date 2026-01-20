Se filtró cómo sería la camiseta titular de Independiente para 2026: la foto

Cómo será la camiseta de Independiente en 2026.

Independiente se prepara para lo que será un nuevo año de competencias. Una temporada atípica para el Rojo, en donde no podrá competir en ninguna competencia internacional y tendrá como desafío pisar firme en territorio local, en búsqueda de poder ganar un nuevo título. El segundo semestre del año no fue sencillo para el club no solo en lo deportivo, sino también en materia de indumentaria, debido a que su hinchada se movilizó contra la dirigencia para protestar en agosto contra el potencial arribo de una nueva marca.

La dirigencia anunció un acuerdo parcial con Atomik, pero una manifestación de la gente frente a la sede en Avenida Mitre, sumado a un gran repudio al desembarco de esta compañía y una mejora en la propuesta de Puma hicieron que la marca alemana se quedara con la renovación. Y finalmente el club anunció la extensión del contrato con la prestigiosa marca por seis años más, con una mejora en el dinero ofrecido y el compromiso de mayor dedicación a la institución.

Cuál sería la camiseta de Independiente en 2026

La compañía Puma lanzó para los últimos meses del 2026 la nueva camiseta del Rojo, la cual cuenta con algunos detalles que alucinaron a sus hinchas. Entre estos, cuenta con los escudos presentes en forma de sombras en toda la parte frontal. Y también tiene líneas blancas a los costados, respetando el rojo tradicional que respira Independiente. El resto se mantiene igual, con el escudo tradicional del lado del corazón. Hasta el momento es la última indumentaria titular afianzada por la marca.

La camiseta titular de Independiente.

Por su parte, en noviembre lanzó una camiseta edición limitada en donde se homenajea un momento histórico del club. Se trata de una camiseta edición limitada que rinde homenaje a uno de los hitos más grandes en la historia del club: la consagración de la sexta Copa Libertadores, obtenida hace 50 años tras vencer a Unión Española en la final. El diseño de esta edición especial se inspira en una camiseta utilizada durante la gira que el equipo realizó por Asia, poco después de levantar la copa. Confeccionada con una tela retro, incorpora un cuello de piqué con botones que replica el estilo original de los años setenta, evocando la elegancia y sobriedad de aquella época.

La edición limitada que homenajea la sexta Libertadores en 1975, con Bochini y Pancho Sa.

La camiseta suplente de Independiente

La camiseta blanca de Independiente.

Además, se mantiene como alternativa la camiseta blanca de Independiente. La misma se presenta diferente a lo que suelen ser las indumentarias titulares del Rey de Copas, en el sentido de que en esta ocasión se presenta con el escudo tradicional y no el de "Independiente Fútbol Club", en tanto que cuenta con vivos rojos, en lugar de los tradicionales azules que llevan las suplentes. El rojo predomina en los costados y las mangas.