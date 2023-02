Jugó con Gallardo en River, fue campeón y estuvo al borde de la muerte: "Momentos complicados"

Un exfutbolista que compartió plantel con Marcelo Gallardo estuvo al borde de la muerte años después de su retiro del fútbol y su padre le salvó la vida.

Un exfutbolista que compartió plantel con Marcelo Gallardo en River estuvo al borde de la muerte hace tres años y su padre lo salvó. El hecho que cambió su vida ocurrió mientras disfrutaba de la semifinal de la Copa América 2019 entre Argentina y Brasil en la que la "Verdeamarela" se impuso por 2 a 0. Tiempo después de su retiro de la actividad administró canchas en su Colombia natal junto a un exjugador de Boca de su misma nacionalidad, pero el mencionado hecho lo marcó para siempre.

Se trata de Kilian Virviescas, quien entre 2003 y 2004 estuvo en el "Millonario" y formó parte del equipo que comandaba el Ingeniero Manuel Pellegrini. No sólo el "Muñeco" fue su compañero, sino que también jugó con el chileno Marcelo Salas, Eduardo "Chacho" Coudet, Luis "Lucho" González y Javier Mascherano. Luego de pasar por varios clubes,"Kili" le puso fin a su carrera en Patriotas Boyacá en 2013 y siguió ligado a la pelota. Sin embargo, aquel 2 de julio sufrió un ACV y atravesó un momento crítico.

Su papá se dio cuenta de lo que padecía en ese instante y a los 15 minutos llegaron al hospital para atenderlo, por lo que las secuelas fueron leves. "Fueron cuatro meses sin sensibilidad en los dedos de la mano y el pie izquierdo, pero con el paso de los años fui mejorando. Hoy puedo decir que no tengo nada y soy un bendecido de Dios. Estoy recuperado casi al 100%, pero tengo que tomar un medicamento de por vida para que no vuelva a pasar", contó en diálogo con Infobae en 2022.

Por otro lado, el exjugador que maneja canchas con Fabián Vargas en Ibagué, Colombia, también analizó lo que fue su paso por River: "Los buenos momentos son escasos, que son cuando ganás títulos o partidos. Pero casi siempre tenemos momentos más complicados que buenos. En River me quedé con las ganas de un poco más y mostrar mis condiciones. Fuimos finalistas de la Copa Sudamericana 2003, perdimos con Cienciano y dolió mucho esa derrota". Igualmente, el "Cafetero" tuvo su revancha en 2004 con el Torneo Clausura conseguido de la mano de Leonardo Astrada.

Kilian Virviescas con la camiseta de River Plate

La relación de Kilian Virviescas con Marcelo Gallardo

El defensor conoció al actual entrenador en su etapa como futbolista y reveló algunos momentos que vivió con él: "Me brindó su amistad, me invitaba a comer asado a su casa junto a su papá y el resto de su familia. Me dio su apoyo cuando me lesioné y eso lo valoro muchísimo. También me consoló cuando convertí un autogol en una derrota con Quilmes. Me consolaba todos los días y me dio un espaldarazo importante". Por otro lado, agregó que, en su momento, no lo veía como un futuro técnico, pero sí destacó su liderazgo adentro de la cancha como un referente al que escuchaba mucho.

La carrera de Virviescas

Gran parte de la carrera del defensor la hizo en Colombia, pero también pasó por otros clubes del fútbol argentino antes de su retiro. Su debut se dio en el América de Cali en 1999 y estuvo hasta 2003. Además, vistió los colores de Real Cartagena, Santa Fe, Deportes Tolima, Envigado y Patriotas Boyacá. En nuestro país jugó en el "Millonario", en San Lorenzo y en Gimnasia y Esgrima La Plata. "Kili" sumó experiencia en otros equipos de Sudamérica tales como el Sao Caetano (Brasil), Alianza Lima (Perú) y en Chile representó a Deportes La Serena y Unión San Felipe.