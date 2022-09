Ibarra desafió a River en la previa del Superclásico con Boca: "No influye"

Hugo Ibarra habló en conferencia de prensa y le puso picante a la previa del Superclásico ante River Plate del domingo 11 de septiembre en La Bombonera.

Hugo Ibarra desafió a River Plate con un picante comentario en la previa del Superclásico, que se disputará en cancha de Boca Juniors el domingo 11 de septiembre. El DT del "Xeneize" se refirió a varios temas relacionados con el encuentro que se llevará a cabo en La Bombonera. El único detalle que no brindó el estratega fue el equipo que parará en el verde césped a raíz de algunas dudas.

"No tengo resuelto todavía el equipo. Ayer probamos, tengo jugadores con alguna carga, hoy ensayamos nuevamente y mañana lo tendré", sostuvo el "Negro" con respecto a la formación que utilizará. Esto se debe a que Marcos Rojo está en duda por una molestia muscular que puso en peligro su participación en el cotejo. Sobre esto, el DT esbozó: "Está mucho mejor, tiene un día más de recuperación y decidiremos mañana". Siguiendo la línea de las presencias importantes en este cruce, el técnico aprovechó y habló de River por la posible ausencia de Solari.

Ante la pregunta de uno de los periodistas presentes en la conferencia sobre si influye o no que el atacante de la "Banda" llegue entre algodones el técnico contestó: "No influye quién entre. Cuando fui jugador y pasaban estas cosas tenía que jugar igual. No pienso en quién llega mejor porque cada clásico es otra cosa. Pensamos que tenemos que jugar 90 minutos contra el clásico rival y hacerlo de la mejor manera".

Por otro lado, Ibarra se refirió a lo que será su primer Superclásico en el cargo y apuntó contra Gallardo: "Tengo todo el deseo y las ganas de ganar. A Marcelo lo tuve como compañero en la Selección y ojalá pueda ganar yo. Es un clásico y los que lo hemos jugado alguna vez sabemos que no es lo que pensás previamente si no lo que sucede en el partido. Jugar un clásico es lo más lindo que le puede pasar a un futbolista. Tienen que disfrutarlo con seriedad y hacer lo que uno siempre soñó cuando uno era chico".

El posible 11 de Boca para enfrentar a River en La Bombonera

Ibarra utilizaría a los siguientes 11 para enfrentar a River en el Superclásico: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Nicolás Figal, Marcos Rojo, Frank Fabra; Martín Payero, Guillermo "Pol" Fernández, Alan Varela, José Ramírez; Darío Benedetto, Luca Langoni. Con un 4-4-2, el DT saldrá con la idea de contrarrestar el trabajo que realice la "Banda" en el campo de juego en este duelo clave por el campeonato.

Cuándo juegan Boca vs. River el Superclásico 2022: hora, TV en vivo y streaming

El equipo de Marcelo Gallardo visitará al "Xeneize" el domingo 11 de septiembre de 2022 a las 17 horas en "La Bombonera" de la Ciudad de Buenos Aires, con el árbitro aún a designar. La transmisión del partido en vivo en la televisión será de los canales ESPN Premium y TNT Sports, para los que se deben tener contratados el servicio de cable y el del pack fútbol. En tanto, el streaming online correrá por la cuenta de Star +, la plataforma paga de ESPN, y de otras apps como DirecTV GO, Telecentro Play y Cablevisión Flow.