Ibarra analizó el empate de Boca con Central y fue contundente: "Preocupado"

Hugo Ibarra habló en conferencia de prensa sobre el partido de Boca Juniors ante Rosario Central por la Liga Profesional y fue contundente con sus dichos.

Hugo Ibarra fue contundente con sus dichos sobre el nivel de Boca Juniors en el cruce ante Rosario Central por la Liga Profesional de Fútbol. El DT del "Xeneize" habló en conferencia de prensa luego del empate sin goles ante el "Canalla" y no se guardó nada. Es que no se sacaron ventajas en La Bombonera y el local jugó un mal partido en el que tuvo chances de convertir pero las desperdició y el arquero del elenco visitante se lució atajando un penal.

La igualdad no le sirvió a ninguno de los dos, la lucha por el campeonato quedó cada vez más lejos con medio certamen por delante. El club de La Ribera está a 9 puntos del líder, Atlético Tucumán, y los dirigidos por Carlos Tevez a 11. Una vez finalizado el encuentro, el estratega del conjunto "Azul y Oro" dejó en claro que no quedó para nada conforme con el resultado y mucho menos con el rendimiento en el campo de juego.

"¿Si me voy preocupado? Viendo los partidos anteriores en La Bombonera un poco sí. No hicimos ni el mejor partido ni la versión que veníamos haciendo en nuestra casa y nada más. A seguir trabajando y cambiar esta imagen que vimos hoy", sostuvo Ibarra acerca del nivel de su equipo. Es que desde que asumió como DT, Boca ganó todos los partidos como local -salvo contra Central- y no triunfó como visitante.

Por otro lado, con respecto a Carlos Tevez y al "Canalla", el técnico "Xeneize" aseguró: "El rival fue complicado. Nos cerró todos los lugares donde queríamos tratar de filtrar. No pudimos lograr el gol. Carlos conoce bien al equipo porque es de la casa y planteó bien el partido. Fue complicado para nosotros, no encontramos el hueco para hacer el gol. Me voy preocupado por el funcionamiento del equipo en general".

Un histórico campeón de todo con Boca reveló un inesperado detalle sobre Ibarra

Quien se refirió a su presente es Rolando Schiavi, quien fue compañero suyo en el club y con el que lograron importantes títulos juntos tales como un torneo local y tres internacionales. Antes de la llegada de Juan Román Riquelme a la vicepresidencia, el "Flaco" dirigía la cuarta división y lo despidieron poco después. Años más tarde, el exdefensor no se guardó nada, contó algo desconocido de Ibarra y habló de su relación con Riquelme.

"Hay que prepararse, no sé si está preparado para ser técnico de Boca. Nunca quiso ser técnico, él no quería serlo cuando estaba en la Reserva. Me sorprende. No me vería como técnico de Boca por el escenario. Por ahí vos cuando sos técnico te gustaría tomar tus propias decisiones, hacer lo que a vos te parezca dentro del campo, obviamente escuchando opiniones. Pero uno tiene su personalidad y las cosas las decidiría yo en el campo de juego. No me dejaría armar un equipo y todo lo otro, no digo que lo estén haciendo", reveló.