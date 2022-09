Gallardo respaldó a un jugador de River insultado por los hinchas: "No se esconde"

Marcelo Gallardo le dio su respaldo contundente a un jugador de River que suele ser insultado por los hinchas en las redes sociales. "La pide siempre y eso se llama coraje", lo elogió el DT.

Un jugador de River que suele ser insultado por los hinchas en las redes sociales contó con el respaldo contundente por parte de Marcelo Gallardo. El entrenador más ganador de la historia del club se deshizo en elogios para uno de los integrantes de su plantel en la conferencia de prensa posterior a la victoria por 1-0 contra San Lorenzo como visitante, por la Liga Profesional 2022 del fútbol argentino.

Se trata de Esequiel Barco, el extremo de 23 años que llegó en enero pasado desde Atlanta United de Estados Unidos a préstamo por dos temporadas, con una opción de compra de ocho millones de dólares por el 50% de la ficha. Más allá de la expectativa inicial por el ex Independiente, hasta ahora no pudo explotar con la camiseta del "Millonario" y muchos fanáticos se lo reclaman, aunque "El Muñeco" no coincidió con ellos y lo apoyó a pleno en la sala del Estadio del "Ciclón".

Gallardo bancó a Barco en River pese a los insultos de los hinchas: "La pide siempre"

Consultado acerca de la irregularidad en el rendimiento de uno de los jugadores más talentosos de la plantilla, el técnico habló maravillas del atacante que pasó por las Selecciones nacionales menores. Luego de la pregunta de Juan Cortese (TyC Sports) por la actualidad del futbolista, el DT contestó inicialmente que "a Barco le falta entender que tiene que tener mejores decisiones".

Sin embargo, al instante depositó toda su confianza en el atacante cuando resaltó que "está en un proceso, es un chico muy joven que se fue muy joven a un fútbol donde no creció como tendría que haber crecido". "Es un proceso de aprendizaje el que debe tener para involucrarse en el funcionamiento del equipo", amplió su concepto.

Con relación a lo que le pide en el día a día a "Ese", el estratega admitió: "Quiero que él sea un mejor futbolista y él tiene que entender que debe mejorar su juego". En esa línea, destacó que "lo bueno de Esequiel es que la pide siempre, no se enconde nunca. Para eso hay que tener personalidad y coraje para pedir la pelota cuando te equivocás. Eso es muy importante en el fútbol de hoy".

"He visto muy buenos jugadores que ante el error pasaba mucho tiempo hasta que volvía a pedir la pelota", repasó Gallardo en River. Y concluyó al respecto de Barco: "Eso en el fútbol se llama coraje, y yo quiero jugadores así".

El fuerte respaldo de Gallardo a Barco en la conferencia de prensa.

Los números de Barco en River

Hasta ahora, el mediapunta disputó 37 partidos oficiales con 4 goles y 3 asistencias con los colores de "La Banda". De ahora en más, según las palabras del propio "Muñeco", puede resultar una pieza fundamental en la estructura colectiva de cara a los desafíos que quedan sobre el final de 2022: 7 juegos de la Liga, los cuartos de final de la Copa Argentina ante Patronato y una posible Superfinal contra Boca en noviembre.