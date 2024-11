Escándalo en el ascenso: All Boys se quedó afuera y hubo peleas con el árbitro

En una jornada complicada y llena de polémicas, San Martín de San Juan y All Boys protagonizaron un partido picante en los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional. Con un empate 1-1 en la ida, el equipo visitante jugará una sorpresa al estar ganando 2-1 en Cuyo.

Sin embargo, todo cambió cuando Sebastián González controló el balón con la mano y luego asistió a Maximiliano Casa para marcar un golazo. Esta acción generó un gran enojo en los jugadores de All Boys, que reclamaron al árbitro Fabrizio Llobet.La tensión aumentó aún más cuando Juan Salas recibió una tarjeta roja por un forcejeo con un jugador sanjuanino que se dejó caer al suelo.

En la misma jugada, Franco Toloza también fue expulsado. Con tres jugadores menos, All Boys quedó en una situación complicada y San Martín aprovechó para sellar el empate 2-2, logrando el pase a las semifinales del Reducido.

AFA sancionó a un árbitro del ascenso: investigan arreglos de partidos

El ascenso del fútbol argentino continúa sumando capítulos de polémica. En las últimas horas, la Asociación del Fútbol Argentino sancionó al referí Nicolás Jara sospechado de arreglar partidos y lo sacó de Deportivo Español-El Porvenir, correspondiente a la fecha 22° de la Primera C.

La casa madre del fútbol argentino decidió reemplazar a Jara por el desempeño que había tenido en la victoria de Argentino de Rosario 3 a 0 sobre Atlas, también por Primera C, el 28 de octubre pasado: allí, el juez sancionó dos penales, uno para cada equipo, que dejaban más dudas que certezas.

Sin embargo, más allá de aquel encuentro, AFA decidió parar al árbitro por otro episodio. El periodista Pablo Carrozza difundió este viernes en su canal de Youtube capturas de diálogos de WhatsApp de Jara con una persona que no sería de nacionalidad argentina por las palabras que utiliza, pero en los que se habrían arreglado dos partidos más.