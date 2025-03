¿Cómo evitar las llamadas de números privados en Android y iPhone?

Cómo bloquear las llamadas de números privados

Las llamadas de voz a los celulares pareciera que son cosa del pasado gracias a las aplicaciones de mensajería que permiten enviar archivos de audio. Aquellas que se registran pueden resultar de un número privado y generar ciertas molestias. Sin embargo, los sistemas operativos de Android y iPhone entregan la posibilidad de anularlas de manera definitiva.

El desarrollo de la tecnología permitió que la comunicación entre personas y las empresas se desarrolle por medio de mensajes de texto. En una simple combinación de pasos se pueden resolver trámites completos o efectuar la contratación de determinados servicios. Es por ello que una llamada pasó de ser algo normal a un suceso poco confiable.

"Che, no se están re zarpando con las llamadas de números privados y SPAM de telefónicas e internet? Bloqueo tres o cuatro números por día y al toque me caen diez más. ¿Esto cuándo para?", expresó Martinp5_, como figura su usuario de X (Ex Twitter). Una queja que tuvo varios adeptos que se cansan de recibir este tipo de llamados cuando se encuentran trabajando o estudiando.

¿Cómo bloquear las llamadas privadas?

Cada sistema operativo cuenta con una serie de funciones que son únicas, pero otras que son consideradas universales. Una de estas últimas es la de bloquear aquellas llamadas que provienen de números que dicen colocarse como privados. Por lo general, este tipo intentos son para llevar a cabo estafas que implica el robo de datos personales, vaciar cuentas bancarias u ofrecer servicios de manera excesiva.

En Android

Ir a la aplicación del teléfono, seleccionar los puntitos verticales e ingresar a ajustes. Dependiendo de la marca del celular, se puede apreciar que "bloquear desconocidos/privados" o "ID de llamadas o bloquear desconocidos". Una vez tildada la opción, se asegura que no habrá más llamadas de desconocidos.

En iPhone

Ingresar en la configuración y seleccionar teléfono. Seleccionar la opción de "silenciar desconocidos". Activar el interruptor y así se evita la presencia de llamadas desde números privados.

Otra manera de bloquear las llamadas de números de desconocidos o de privados es activar la función de Modo Avión y dejar que el dispositivo se encuentre conectado por medio de la señal WIFI. Luego, al retirarse del lugar, se desactiva esta característica para utilizar los datos mientras uno se desplaza por la calle.

