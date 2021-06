El "Pulga" Rodríguez firmará con Gimnasia: Colón y Atlético Tucumán quedaron en el camino

El "Pulga" Rodríguez finalmente declinó otras ofertas y se decidió a firmar con Gimnasia y Esgrima de La Plata.

Gimnasia y Esgrima de La Plata se llevó a la gran figura del último campeonato en nuestro país. Tras las idas y vueltas en esta última semana sobre el futuro del nacido en Simoca, Provincia de Tucumán,, hay una decisión. Durante los últimos días, se habló en principio de una renovación de contrato por 3 años en el club que lo disfrutó en este último tiempo y hasta su representante había asegurado que no se iría, pero en las últimas horas las cosas cambiaron y se cumplirá el sueño que alguna vez tuvo Diego Armando Maradona.

Colón de Santa Fe se consagró campeón por primera vez en su historia y justamente, Luis Miguel "Pulga" Rodríguez fue uno de los artífices de dicho logro, como también de haber llegado a la final de la Copa Sudamericana en 2019, pero la gloria que había obtenido con dicho campeonato, el cual es su única estrella en Primera División, quedó en el pasado. Tampoco firmará con Atlético Tucumán, equipo que también estuvo gestionando el regreso del 10 e institución con la que logró grandes cosas, tales como los ascensos a la B Nacional (2008) y a Primera (2009 y 2015). No sólo eso, también con el "Decano" llegó a jugar la final de la Copa Argentina en 2017 en la cual cayó ante River Plate por 2 a 1.

Así también, quedó lejos aquella frase que a muchos "enamoró" luego de haber levantado la Copa de la Liga Profesional el pasado 4 de junio tras la victoria por 3 a 0 ante Racing. "La gloria no se compra", afirmó el volante y esas palabras, como su paso histórico por el "Sabalero" son historia. Seguramente se lo extrañará y mucho en Santa Fe y algunos hinchas ya mostraron su descontento sobre la decisión.

Cuándo firmará contrato el "Pulga" Rodríguez con Gimnasia y Esgrima La Plata

Quienes si están felices, son los hinchas de Gimnasia que arrancaron la semana con una gran noticia, es que el ídolo y hoy ex referente de Colón de Santa Fe se calzará la 10 en la espalda y que puede llegar a cumplir quizás, el gran sueño de miles de hinchas, salir campeón. Con la historia que tiene en su espalda y los recientes antecedentes, puede llegar a romper la racha histórica del "Lobo" platense y llevarlo a lo más alto. Y más allá de que aún no se le ha dado el logro más esperado, haber tenido a Diego Maradona como DT hasta su triste deceso, y hoy tener a uno de los mejores jugadores del fútbol argentino en su plantel, tiene razones suficientes para no perder esa pasión que los caracteriza.

Cabe destacar, que el "Pulga" ya está en La Plata y cerca del mediodía, el crack tucumano se realizará la correspondiente revisión médica y más tarde, pondrá su firma para cerrar el contrato con el "Tripero" el cual será por 18 meses.