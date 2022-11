El particular consejo de Bilardo al Tecla Farías para que haga goles: "En ese arco"

Ernesto "Tecla" Farías reveló un particular consejo que le dio Carlos Salvador Bilardo para que haga goles en Estudiantes de La Plata que le funcionó a la perfección.

Ernesto Farías dio detalles de un particular consejo que le dio Carlos Salvador Bilardo para que haga goles en Estudiantes de La Plata. El "Tecla" arrastraba algunos partidos sin convertir y el "Doctor", fiel a su estilo, encontró la cábala perfecta para que el delantero no sólo corte con esa sequía, sino también que sea de lo mejor del equipo. Según reveló el exjugador, el ex técnico lo utilizó también en su paso por la Selección Argentina.

Bilardo inició un nuevo ciclo como entrenador en el "Pincha" en el Torneo Clausura del 2003 para salvarlo de la zona de descenso. El "Narigón" lo logró y continuó en el cargo por un tiempo más con un Farías que no dejó de inflar la red. Claro que, antes tuvo que seguir las indicaciones del propio DT para que, finalmente, esas ganas de gritar un gol se conviertan en realidad y pase a ser una estrella que tiempo después jugaría en Europa.

"Cuando volvió empecé a hacer goles todos los partidos. En uno o dos que no hice, él tenía una cábala que usó en la Selección, que cuando uno no podía hacer goles lo llevaba a orinar en los arcos. Una vez estábamos en el country y me dice: 'pibe, vení, vamos al estadio. Hace dos partidos que no hacés goles. Yo te voy a ayudar'. Entonces le digo '¿Y ahora qué hago, Carlos?'. 'Ahora andá a orinar a aquel arco y en el otro'. Fui y oriné en ese arco. Al otro día, la primera pelota que toqué fue gol", reveló Farías en una entrevista en Acá hay una escuela.

Durante 8 temporadas, desde su debut en 1998 en la Primera del "Pincha", el "Tecla" marcó 95 tantos en 206 encuentros y llamó la atención del Palermo de Italia. Sólo estuvo un año en el elenco del Viejo Continente y regresó al país para vestir los colores de River Plate por tres años. Luego emigró al Porto de Portugal, pasó por Cruzeiro, Independiente, Danubio y terminó su carrera en el América de Cali de Colombia.

La increíble anécdota sobre Bilardo y la última Copa Libertadores que ganó Estudiantes

Rolando Schiavi fue uno de los pilares más importantes del equipo que ganó la Copa Libertadores con Estudiantes en 2009. El defensor llegó desde Newell's luego de una transacción muy rápida del conjunto Pincha. Lo llamativo del pase es que el defensor llegó al club en semifinales en una maniobra extraña por el momento en el que se dio la transacción. El mismo Schiavi reveló que el ideólogo de la movida fue el mismo Carlos Salvador Bilardo.

En una entrevista con el canal de la Copa Libertadores, el defensor reveló: "Un día estábamos en casa, un sábado a la noche. Fue Carlos Bilardo que leyó todo el reglamento y le avisó a Sabella que se podía hacer". En la charla, además, cuenta que casi de un día para el otro abandonó el conjunto rosarino para llegar al club Pincha y jugar los partidos restantes de esa competencia. Así se transformó en un jugador clave para el equipo.