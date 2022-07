El palazo de Marcelo Gallardo contra los refuerzos de River: "No te espera"

Marcelo Gallardo lanzó un picante comentario contra los refuerzos de River en plena conferencia de prensa. El DT del "Millonario" no se guardó nada.

Marcelo Gallardo lanzó un picante comentario contra los refuerzos de River Plate que no rindieron bien luego del último mercado de pases. El DT, fiel a su estilo, no se guardó nada en la conferencia de prensa brindada después de los malos resultados de su equipo en la Copa Libertadores y el torneo local. El "Muñeco" no sólo se refirió a sus futbolistas, sino que también habló de su continuidad y despejó los rumores de su salida.

Uno de los casos más puntuales de los hombres que llegaron a la "Banda" a comienzos del 2022, es el de Tomás Pochettino. Este último no seguirá en Núñez una vez que se termine su préstamo y hay otros jugadores en la misma situación. El colombiano Juan Fernando Quintero, e incluso Esequiel Barco, no tienen asegurado el futuro en el "Millonario" luego del mes de diciembre. Si bien el estratega no dio nombres, sí fue contundente.

Como respuesta a una de las consultas por el rendimiento de sus dirigidos, Gallardo lanzó: "Así como soy responsable en lo bueno, también soy responsable en lo malo. Uno como entrenador tiene que hacer docencia todo el tiempo. River exige mucho todo el tiempo y enseguida. Y no todos están preparados para ser exigidos enseguida y de manera inmediata".

Y agregó: "Ellos saben que River tampoco te espera demasiado. Dentro de lo que son los tiempos normales, acompañar procesos y poder darles esa solidez y ese respaldo, está mi función. Después, claramente, tenemos que salir a competir y tenemos que ganar, porque acá en River siempre hay que ganar. Pero dentro de esos malos momentos también el entrenador se hace responsable".

Marcelo Gallardo enfrentó los rumores de renuncia en River

Marcelo Gallardo aseguró cuál es su plan para lo que se viene en el "Millonario" de acá en adelante y desmintió su salida: "De acá a fin de año veremos si estamos capacitados para pelear el campeonato, que siento que lo estamos. Y si no sucede eso, mi función como entrenador es preparar el mejor equipo posible. No hay crisis acá, no la van a encontrar. Mi permanencia se construyó a través de muchísimos años. No depende de un mal resultado".

Además, el DT lanzó su opinión sobre quienes lo marcan por los malos resultados: "No hay desestabilización, aunque algunos la quieran generar. Son muy obvios, algunos. Estoy sólido, firme y convencido en los malos momentos del equipo hacia dónde tengo ir. Esa es la señal que le quiero transmitir a ustedes y a los hinchas de River. A los demás lamento que van a tener que seguir esperando para mover la estructura que es muy sólida".