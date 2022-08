El insólito error de Diego Latorre en River vs. Arsenal: "Choto"

Diego Latorre cometió un insólito error en la transmisión del partido entre River y Arsenal en Sarandí por la Liga Profesional de Fútbol.

Diego Latorre cometió un insólito error durante la transmisión del partido entre Arsenal y River Plate por la Liga Profesional. El exjugador comentó las acciones del encuentro junto a Sebastián "Pollo" Vignolo y una vez culminado el mismo realizaron el respectivo análisis. "Gambeta" trató de explicar cómo vio el cruce del "Millonario" ante el elenco del Viaducto y se equivocó a la hora de usar el término correcto.

El empate que se dio en Sarandí en la noche del miércoles 17 de agosto dejó muy poco en lo futbolístico, ya que ambos equipos tuvieron una mala noche y desperdiciaron las pocas chances de convertir que generaron. Latorre lo definió y el video del momento no tardó en hacerse viral en las redes sociales. Es que el exfutbolista de Racing Club y Boca Juniors enmendó su furcio rápidamente para que no se note pero ya era tarde.

"Sufrieron, fueron la víctima de un partido muy chot... muy chato", expresó Diego Latorre dando su opinión acerca del cotejo que no le sirvió ni a los de Marcelo Gallardo ni tampoco a los dirigidos por Leonardo Madelón. Claro que, minutos después, miles de usuarios lo mencionaron en Twitter burlándose por sus dichos y muchos de ellos estuvieron de acuerdo con el término que utilizó erróneamente.

En cuanto a lo futbolístico, la próxima fecha de la Liga Profesional, River Plate recibirá a Central Córdoba de Santiago del Estero en el Estadio Monumental el próximo domingo 21 de agosto a las 18:00. Por otro lado, el mismo día pero desde las 13:00, el "Arse" visitará a un Lanús bastante golpeado y último en la tabla de posiciones. Ambos tendrán la oportunidad de recuperarse de esta igualdad que no favoreció a ninguno de los dos para lo que resta del certamen.

