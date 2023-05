El impensado comentario de D'Onofrio sobre la estatua de Gallardo en River: "Para nada"

Rodolfo D'Onofrio habló sobre la estatua de Marcelo Gallardo y lanzó un impensado comentario luego de su inauguración a metros del Estadio Monumental.

Rodolfo D'Onofrio lanzó un impensado comentario sobre la estatua de Marcelo Gallardo que se inauguró el pasado sábado 27 de mayo a metros del Estadio Monumental. El reconocimiento al DT más ganador de la historia de River Plate tuvo elogios y rechazos por parte de muchos, pero el exdirigente fue quien sorprendió con sus palabras. Además, no sólo opinó sobre el homenaje sino que también soltó un mensaje para la actual dirigencia comandada por Jorge Brito y se refirió al presente de Franco Armani.

Horas después del descubrimiento de la escultura, el ex presidente de la "Banda" habló con TNT Sports y dio su visión sobre el tema sin guardarse nada. Si bien no puntualizó sobre el evento en el que presentó, sí fue muy crítico con un detalle del que la gente habló con el correr de los días. Claro que, al igual que los miles de "detractores", D'Onofrio cuestionó severamente el detalle de la entrepierna del entrenador que llamó por demás la atención.

"Estuve en el acto y la verdad la estatua no la había visto, estaba de espaldas. Es más, cuando bajamos nos sacamos la foto con la estatua atrás nuestro y ni la miré. Cuando me estoy yendo, una persona me cuenta, me muestra la foto y yo digo: 'Qué barbaridad, no estoy de acuerdo para nada'. No he hablado con los dirigentes de River, pero supongo que en este momento deben estar viendo con qué tiempo lo hacen, pero creo que esto tiene que tener una modificación porque no hace a lo que es River", sostuvo D'Onofrio sobre el reconocimiento a Marcelo Gallardo.

Por otro lado, mientras Franco Armani no pasa por su mejor momento en el club por los errores en los últimos tres encuentros del "Millonario", el exdirigente también aprovechó la ocasión para dejarle un mensaje: "Es un arquerazo, cuando lo fuimos a buscar sé todo lo que me costó para poder convencer a los colombianos -de Atlético Nacional-. Estoy convencido de que tenemos un arquero excelente, por algo estaba en el seleccionado argentino. A tener memoria, es el mejor arquero del fútbol argentino, por lo que River lo tiene que tener y cuidar porque es muy importante para todo lo que viene".

La insólita explicación de la parte más polémica de la estatua de Gallardo en River

Apenas River reveló la estatua de Marcelo Gallardo en el evento en las afueras del estadio Monumental, se desató la polémica en las redes sociales. El sector de la entrepierna del "Muñeco" generó comentarios de todo tipo en Twitter, la mayoría de ellos irónicos y divertidos por parte de la mayoía de los hinchas. Sin embargo, el tema fue tan resonante que salió a aclararlo hasta la creadora de la obra, Mercedes Savall.

"Me pidieron específicamente que esa parte (la de los genitales) la exagerara. Me lo pidió el comitente de la obra", soltó en una entrevista con A24. Por último, con una sonrisa de por medio, aseguró: "Me gusta mucho disfrutar de la hinchada y de todo ese mensaje que tiene el fútbol... era una forma de darle un mensaje al hincha".