Gallardo rompió en llanto tras descubrir su estatua en River: "Los amo"

Marcelo Gallardo descubrió su propia estatua en las inmediaciones del Estadio Monumental y rompió en llanto ante la multitud de hinchas de River que esperaban el momento.

Marcelo Gallardo rompió en llanto luego de descubrir la estatua en su honor que se encuentra a metros del Estadio Monumental. La misma, que miles de hinchas de River Plate vieron de cerca en ese instante por presenciar el evento, inmortaliza el momento en el que el "Muñeco" levantó la Copa Libertadores del año 2018 en Madrid tras vencer a Boca Juniors. Sin dudas, fue otro momento inolvidable para los fanáticos del "Millonario" de la mano de su extécnico.

Es que desde su arribo a mediados del 2014 hasta su salida a fines del 2022, el estratega se convirtió en el más ganador de la historia del club y lo coronó con aquel triunfo ante el rival de toda la vida. Por este motivo, recibió un nuevo homenaje que no pasó para nada desapercibido. Claro que, él tampoco ya que se lo vio muy emocionado ante la situación y en cada palabra que le dirigió a los presentes.

"No me alcanzan las palabras para agradecerles, los quiero mucho, los voy a amar siempre. Gracias por esto y por todo lo que vivimos en todos estos años. Crecí en este club y creo que moriré en este club. Así que soy un privilegiado. Gracias a todos, los amo", lanzó Marcelo Gallardo -visualmente emocionado- para todos los hinchas presentes segundos después de descubrir la estatua homenaje a lo logrado. Cabe destacar, que la fecha de inauguración de la misma sería el pasado 25 de mayo por el cumpleaños de la institución pero el plantel actual no estaba en Buenos Aires por el compromiso de Copa Libertadores ante Sporting Cristal.

La historia del "Muñeco" como DT, que comenzó en junio de 2014 luego de que Ramón Díaz de un paso al costado, aún da que hablar y no deja de cosechar estrellas. Acumula 14 torneos, de los cuales la mitad son internacionales. Desde su arribo marcó un antes y un después en la historia del "Millonario" con su estilo de juego tan característico.

Filtran que Gallardo se acerca a un gigante de Europa

Un gigante de Europa está cada vez más cerca de contratar a Marcelo Gallardo como entrenador, después de casi seis meses de su salida de River. El director técnico de 47 años continúa libre y es tentado por algunos clubes del exterior, incluidos algunos de los que conoce desde su etapa como jugador. Sin embargo, el protagonista no decidió su futuro todavía.

Uno de los principales interesados por estas horas es PSG (París Saint-Germain) de Francia, equipo en el que se desempeñó como mediocampista durante una temporada y media. Ante la probable salida de Christophe Galtier tras el fracaso en la Champions League, todo indica que la entidad encarará una revolución en todo sentido desde lo deportivo de la mano de su manager Luis Campos. Incluso, podrían marcharse Lionel Messi y Neymar, aunque Kylian Mbappé seguirá en el plantel.