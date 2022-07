El curioso premio que recibió Aliendro luego del triunfo de River ante Barracas

Rodrigo Aliendro fue la figura de la cancha en el partido entre River y Barracas Central y recibió un curioso e increíble premio.

Rodrigo Aliendro fue la figura de la goleada de River Plate por 3 a 0 a Barracas Central por los 16 avos de final de la Copa Argentina y recibió un curioso premio una vez finalizado el encuentro. Más allá de quiénes convirtieron los goles, el exjugador del "Sabalero" fue el que se destacó por sobre sus compañeros. El volante se adaptó rápidamente al juego que propone Marcelo Gallardo y se lució contra el "Guapo".

En el primer tanto no participó, ya que Milton Casco sacó un remate espectacular para marcar el 1 a 0. En el complemento, Aliendro asistió de taco a Agustín Palavecino para que defina y marque el segundo ante la salida del arquero de Barracas. En el tercero estuvo cerca de la jugada, pero nuevamente "Pala" infló la red con un golazo. A raíz del buen rendimiento del mediocampista, desde la organización del torneo lo reconocieron y el regalo que le dieron llamó mucho la atención.

Además de un pequeño trofeo por parte de una de las marcas que auspicia a la Copa Argentina, a Rodrigo Aliendro le otorgaron un juguete correspondiente a la película "Minions: nace un villano". Se trata del personaje Mini Gru. Es que, con motivo del vínculo que la productora del film tiene con la empresa que patrocina al mencionado certamen nacional, a quienes son los mejores de cada partido se les entrega un muñeco.

El volante no tuvo un buen debut tras su arribo al "Millonario", ya que entró ante Vélez Sarsfield en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores y a los pocos minutos se retiró por un fuerte golpe. Aliendro jugó en la vuelta y no dejó dudas de su nivel, tal como sucedió ante Huracán y Godoy Cruz por la Liga Profesional, más allá de las derrotas. Ya contra Barracas Central no sólo brindó una asistencia, sino que fue la gran figura.

River goleó a Barracas Central y Marcelo Gallardo destrozó al árbitro

Marcelo Gallardo se fue enojado con el árbitro Andrés Merlos y lo destrozó, más allá de que River aplastó a Barracas Central por 3-0 y avanzó a los octavos de final de la Copa Argentina de fútbol 2022. El equipo de Núñez fue superior durante todo el encuentro y lo demostró en el resultado gracias a los goles de Milton Casco y Agustín Palavecino (2). Ni siquiera la expulsión de Héctor David Martínez a los 24 minutos del complemento hizo que se complicara el triunfo. Así y todo, "El Muñeco" estalló post partido.

"Cuando venís de unos golpes duros, siempre es bueno salir rápido", analizó Gallardo tras las frustraciones de la eliminación frente a Vélez en la Copa Libertadores y las dos derrotas seguidas en la Liga Profesional. Más allá de la alegría por el éxito en San Luis, al final llegó la crítica para el juez principal: "Jugamos ante un rival complejo y creo que el equipo hizo un buen partido pese a (Andrés) Merlos". "Hay que estar a la altura y no se vio un árbitro sólido, el equipo sí estuvo sólido", profundizó en la entrevista con el periodista Juan Cortese.