El calvario de una figura de River por la salida de Gallardo del club: "Es difícil"

Una figura de River reveló el calvario que vive luego de la salida de Marcelo Gallardo del "Millonario" que anunció semanas antes del final del campeonato.

Una de las jóvenes figuras de River Plate contó el calvario que vive tras la salida de Marcelo Gallardo del club. La decisión del entrenador marcó un antes y un después en la vida del "Millonario" y también en la del jugador que se destacó desde su llegada a la institución. Si bien no levantó ningún trofeo de la mano del técnico más ganador de la historia de la "Banda", en varias ocasiones afirmó que es uno de sus sueños.

Se trata de Pablo Solari, quien llegó en el último mercado de pases, convirtió varios goles con la casaca del equipo de Núñez y afrontará un nuevo certamen (el último) de la mano del DT. River jugará un triangular contra Colo Colo de Chile y Betis de España entre el 9 y el 13 de noviembre y el delantero estuvo en la presentación oficial del torneo. En el marco del evento, el "Pibe de Oro" se refirió al "Muñeco" y su despedida.

"Obviamente es difícil asimilar que una persona que le dio tanto a este club se vaya. Estoy agradecido a Marcelo porque él me trajo y confió en mí. Siempre voy a estar agradecido por eso y también como hincha. Nos conmovió a todos como también a los hinchas. Es duro y va a seguir siendo duro. Trato de disfrutar el momento, para quien venga todavía hay tiempo. Vivo el día a día con mis compañeros. Quiero disfrutar lo que viene y después pensar en lo que viene", sostuvo Solari.

Teniendo en cuenta el buen nivel que demostró en sus primeros partidos con la "Banda", el atacante agregó: "No me imaginaba un comienzo como el que tuve. Me encantaría hacerlo regular, siempre. Lamentablemente de la lesión contra Barracas Central me costó volver. Siento que no terminé de la mejor manera como me hubiese gustado. Quedan estos dos amistosos y hay que pensar en lo que viene, para empezarlo como hice cuando vine a River".

Cuándo jugará River Plate el triangular

El primer encuentro que disputará el equipo de Marcelo Gallardo en este certamen será ante Colo Colo en el Estadio Sausalito, de Viña del Mar, Chile. Por otro lado, el que será el último partido que dirigirá el "Muñeco" en el "Millonario" será ante el Betis de España en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. Dicha cancha es más que significativa en la era del DT, ya que ganó varios cruces importantes tales como la final de la Supercopa Argentina del 2018 ante Boca Juniors.

El pedido desesperado de los hinchas a Gallardo

Horas antes del partido entre River Plate y Racing Club, correspondiente a la última fecha de la Liga Profesional de Fútbol, Marcelo Gallardo salió al balcón en el Monumental para saludar a los hinchas que se congregaron para pedirle que no se vayan. "No te vayas", fue el grito de guerra de los hinchas.

La situación pasó cuando varios hinchas se congregaron en la puerta del estadio en Núñez. En este sentido, en la puerta del estadio estallaron para pedirle al entrenador que se quedara en la institución. Las imágenes se viralizaron por redes sociales y la principal fue en la cuenta de Twitter de River Plate.