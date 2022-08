Edinson Cavani está a un paso de llegar a Boca Juniors: "Es muy posible"

Según revelaron en ESPN, Edinson Cavani está a un paso de Boca Juniors y sólo restan detalles para su arribo en este mercado de pases.

Edinson Cavani está cada vez más cerca de Boca Juniors y hay muchas posibilidades de que vista la camiseta del "Xeneize" en las próximas semanas. El delantero uruguayo demostró su interés en reiteradas ocasiones y desde el club no pierden las esperanzas. De hecho, a pocos días de que cierre el libro de pases trascendió que el atacante analiza esta inmejorable chance de llegar al fútbol argentino para lucir la "Azul y Oro".

Mientras tanto, el Villarreal de España espera por una señal para que el futbolista continúe en la institución. Sin embargo, el "Matador" se alejaría del "Submarino Amarillo" para sumarse al equipo que dirige Hugo Ibarra. El periodista Diego Muñoz habló en el mencionado ciclo sobre la situación del jugador e ilusionó a los hinchas. Claro que, aún restan detalles que tendrá que resolver Juan Román Riquelme y compañía.

"La posibilidad de Cavani empieza a tomar forma para Boca. El delantero evalúa teniendo en cuenta que sabe que el mercado argentino se termina en breve. No cristaliza su chance con Villarreal aún más allá de que hay conversaciones. No tiene ganas de ir a Alemania ni a ningún destino en el que no la pase bien afuera de la cancha y además tiene ganas de jugar en Boca", sostuvo el panelista de la señal televisiva.

Y agregó: "Hace 10 días esto era impensado y está mucho más cerca de Boca que hace unas semanas atrás, porque el uruguayo evalúa la posibilidad. Desde el entorno que maneja a Cavani me aseguran que la opción de Boca es muy posible, que no quiere decir que esté hecho. Hablé con alguien que tiene mucha injerencia en su carrera y me dijo 'Dame unos días, pero te puedo asegurar que lo de Boca corre'".

La verdad detrás de la llegada de Cavani a Boca

Para llevar a cabo la contratación de Edinson Cavani, Boca Juniors tendrá que sellar el vínculo antes del 8 de agosto, cuando cierra definitivamente el libro de pases. Lo positivo es que en el "Xeneize" tienen un cupo libre y el delantero uruguayo tiene todos los números para tenerlo. La salida de Carlos "Cali" Izquierdoz al Sporting Guijón de España abrió esta inmejorable chance para el club de La Ribera.

Lo que parecía algo difícil en el mercado de pases no está lejos de convertirse en realidad. De esta manera, el elenco "Azul y Oro" tiene chances de cumplir el objetivo que quedó trunco en River Plate para traer a un importante refuerzo de jerarquía internacional. Lo cierto es que Román está por cumplir con el objetivo de darle un plus a su gestión y no puede perder el tiempo en esta ocasión.