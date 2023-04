Como el Muñeco: el gol del hijo de Gallardo en el Superclásico de Inferiores

Santino Gallardo, hijo del "Muñeco", convirtió un gol en favor de River ante Boca Juniors en el Superclásico de inferiores.

Santino, hijo del "Muñeco" Marcelo Gallardo, se desempeña en las inferiores de River Plate y continuó con el legado de su padre en un Superclásico ante Boca Juniors. El joven que es parte de la sexta división del "Millonario" infló la red en un duelo ante el rival de toda la vida. Es que todas las juveniles disputaron una semana antes del partido de la Primera y no todo fue positivos para los de Núñez.

Sin embargo, la presencia del joven delantero fue una de las principales novedades. Esto se dio semanas después de que el propio "Muñe" se acerque al River Camp para mirar a sus hijos en vivo. Esta vez, y en un cotejo más que importante por el contexto, Santino abrió la cuenta y su equipo igualó 1 a 1 en Boca Predio. Al margen de esto, el que predominó en los resultados fue el elenco de la Ribera.

El heredero del DT más ganador de la historia de la "Banda" se lució en esta ocasión con tan sólo 10 minutos en el reloj. Fue una interesante oportunidad para que el atacante de muestra de su potencial, ya que el rival al que enfrentó no era uno más. Por este motivo, su grito valió mucho más, teniendo en cuenta el parentesco familiar con el exjugador que ya dejó su huella.

Con respecto al resto de los resultados, cabe destacar que sólo uno de los conjuntos de River que jugaron se quedaron con la victoria. Fue la Octava División la que se impuso por 2 a 1 ante Boca en el River Camp. Por otro lado, la Cuarta, la Quinta, la Séptima y la Novena perdieron, mientras que la Sexta cosechó la única igualdad de la jornada futbolera que se desarrolló en los predios de ambos clubes.

Gallardo se sinceró respecto a su futuro en el fútbol y lo que significó la final en Madrid

Marcelo Gallardo rompió el silencio acerca de su futuro y recordó la final de Madrid ante Boca Juniors con una llamativa frase. El "Muñeco" es uno de los principales candidatos a dirigir al PSG de Lionel Messi y también sonó tanto en el Chelsea como en otros equipos de Europa, por lo que dio su opinión al respecto. Luego de su exitoso paso por River Plate, el DT más ganador de la historia del "Millonario" dejó en claro cuál es su deseo.

"Estoy viendo cuál podría ser el próximo paso. Necesito encontrar un lugar que me haga sentir algo, un sentido de identificación. Si no lo consigo, no tengo ningún problema en continuar con lo que estoy haciendo ahora", sostuvo el "Muñeco" en diálogo con el medio The Athletic. Además, con respecto a los intereses del PSG y el Chelsea, el DT aseguró: "No soy el tipo de persona que se iría a cualquier club histórico por querer entrenar en Europa. Tengo que conocer el modelo y la cultura del club. No podés ignorar la historia del lugar donde vas a trabajar y vivir. Esa parte es importante".