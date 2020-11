Boca: la sorpresiva ausencia de un titular en la lista de convocados

Boca Juniors se consagró campeón de la Superliga Argentina en marzo pasado. Con la llegada de Miguel Ángel Russo a la institución, junto con la vuelta de Juan Román Riquelme como integrante de la dirigencia electa, pareció ordenarse todo aquello que era un problema durante el macrismo de Daniel Angelici. Pero una polémica se despertó alrededor de Pol Fernández.

El volante de 28 años regresó a la institución, que lo vio nacer en el pasado, buscando una segunda oportunidad. Si bien había conseguido algunos títulos en su primer paso, al recibir el llamado del máximo ídolo no dudó: dejó Cruz Azul de México y firmó su nuevo contrato con el Xeneize. Pero más allá de su alegría, en un año, todo cambió. Su contrato finaliza en diciembre de este año y tal como se conoció en la semana, no renovará.

En un fuerte comunicado, la dirigencia de Boca y el Consejo de Fútbol que lidera Riquelme dejaron en claro que las intenciones eran abonar los 7 millones de dólares como opción de compra. Incluso, que habían iniciado charlas con el club mexicano. Pero, ante la sorpresa de muchos, el jugador decidió no continuar en la institución. Esto trajo, como era de esperarse, muchas molestias puertas adentro y los rumores en relación a su salida, se hicieron realidad.

Si bien la decisión ya está tomada y, al parecer, no habrá vuelta atrás, Pol Fernández tiene vínculo vigente con la institución de la Ribera hasta diciembre del 2020. Pero los planes del Consejo y de Román, son otros. Con la Copa de la Liga Profesional en juego y los octavos de final de la Copa Libertadores vs. Inter a la vuelta de la esquina, decidieron borrarlo por completo y no utilizarlo más. La determinación quedó reflejada en la lista de concentrados publicada este sábado donde se encuentra ausente.

Recordemos que el campeón del fútbol argentino recibirá a Talleres de Córdoba, desde las 21.15 hs, en el estadio ubicado en Brandsen 805. Será el debut de Boca por el certamen en la Bombonera. Mientras tanto, Russo deberá hacer cambios para encontrar el funcionamiento esperado sin una de sus piezas claves. El juvenil Nicolás Capaldo tiene su lugar casi asegurado mientras que Leonardo Jara, que parece picar en punta para el próximo duelo y el recién llegado Diego "Pulpo" González.

