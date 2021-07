Boca insiste: nuevo comunicado para pedir la suspensión vs. Banfield

El Xeneize volvió a apelar la decisión de la Liga Profesional con sus argumentos para que no se dispute el partido contra el Taladro.

Sigue la novela que tiene como principal protagonista al club de la Ribera. Luego de la negativa por parte del Gobierno de la Nación y la Liga Profesional de Fútbol (LPF), en relación a la posibilidad de seguir aislados pero jugar con los titulares con un pasillo sanitario, Boca Juniors volvió a lanzar un comunicado pidiendo por la suspensión del encuentro del sábado vs. Banfield. En esta ocasión, el pedido estuvo direccionado hacia Marcelo Tinelli, presidente de dicho ente. Se cree que, más allá de todo, también será desestimado.

Si bien el principal foco está puesto en el duelo ante el "Taladro", también se habla de la posibilidad de no jugar el partido contra San Lorenzo -el martes a las 21 hs, en la Bombonera-. A partir de la determinación de la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, sobre que la delegación completa que regresó de Brasil debe mantenerse aislado hasta el miércoles 28 de julio de manera preventiva, dejan en claro nuevamente que "el plantel nunca violentó la burbuja sanitaria" durante el viaje.

Para afirmar que siempre se respetaron los protocolos frente a la pandemia de COVID-19, citan los dichos del embajador argentino Daniel Scioli y el comunicado de CONMEBOL. Además, manifiestan que no hay casos positivos de la enfermedad y todos los PCR dieron negativo. Y nuevamente, ponen el foco en los dichos de Tinelli: "En el día de ayer, usted debe recordar que nos manifestó que podríamos jugar con nuestro plantel y nos quedamos tranquilos. Como consecuencia, hoy se disputó el partido de Reserva".

Al jugarse el duelo de la Reserva, desde Futbolistas Argentina Agremiados (FAA) le comunicaron al Xeneize que "los jugadores profesionales no puede disputar otro encuentro dentro de las 48 horas de jugador el anterior", por lo que no solo no podría contar con sus titulares sino tampoco con la Reserva. "No podemos presentar nuestro equipo con ninguno de los profesionales habilitados", remarcan y suman "deberíamos recurrir a jugadores de divisiones inferiores de las cuarta, quinta y sexta", a quienes no quieren exponer para no someterlos a "una situación sumamente estresante y que puede alterar su normal crecimiento".

Boca remarca que la idea es acatar la decisión del Gobierno Nacional, respetando la cuarentena pero que, a causa de esto, no podrán cumplir con los reglamentos de la Liga Profesional de Fútbol a la hora de presentar un equipo. "Solicitamos que se revea la decisión adoptada por la Mesa Directiva de la LPF que usted preside y nos ayude a no vernos obligados a poner en riesgo a nuestros jóvenes y exponerlos a situaciones raras y peligrosas hasta para su físicos porque la fría letra del reglamento no contempla que Boca está obligado a acatar la orden del Gobierno", sentencian.