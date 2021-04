Después de lo que fue el empate en el Monumental ante Racing, ahora River Plate jugará frente al alicaído Arsenal de Sarandí y tratará de volver a la racha de victoria. El conjunto que dirige Marcelo Gallardo viajará hasta Sarandí para ganar los tres puntos.

El encuentro entre Arsenal de Sarandí y River Plate se llevará adelante en "El Viaducto", donde hace de local el conjunto que dirige Sergio Rondina. El partido se jugará el sábado 3 de abril desde las 21:00 y será por la octava fecha de la Copa de la Liga. El equipo que Núñez buscará dar vuelta la imagen que dejó ante Racing en el último encuentro, ya que no pudo vencer a un equipo que se metió durante los 90 minutos en su propia área y, ahora, enfrentará al equipo del sur que, si bien viene golpeado, siempre fue un duro escollo para el millonario. El árbitro del partido será Patricio Loustau.

¿Por donde se podrá ver el partido entre Arsenal de Sarandí y River?

El encuentro entre el conjunto de Sergio Rondina y el de Marcelo Gallardo se podrá ver a partir de las 21:00 a través de Fox Sports Premium a través del pack futbol. En todo caso, de contar con la televisación y ese producto, se podrá ver vía APP del propio canal.

¿Cuáles son las posibles formaciones para River y Arsenal?

Posible formación de River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Jonatan Maidana, Paulo Díaz, Fabrizio Angileri; Enzo Pérez, Agustín Palavecino, Nicolás De La Cruz; Julián Álvarez, Matías Suárez y Rafael Borré.

Posible formación de Arsenal: Alejandro Medina; Julián Navas, Ignacio Gariglio, Gastón Suso, Nicolás Castro o Ulises Abreliano; Jesus Soraire, Leonel Picco, Alejo Antileff; Alan Ruiz, Jhonatan Candia y Lucas Albertengo

Marcelo Gallardo rompió el silencio y salió al cruce de Riquelme: "Opino totalmente distinto"

El último Superclásico del fútbol argentino entre Boca y River dejó mucha tela para cortar y no solo por lo ocurrido en el campo de juego. Uno de los episodios más polémicos fue la declaración de Juan Román Riquelme desde la tribuna, quien aseguró que hace rato que el Millonario "no juega a nada".

Marcelo Gallardo guardó silencio y no respondió, hasta hoy. En conferencia de prensa, el técnico millonario fue consultado por las palabras del vicepresidente segundo del Xeneize y no tuvo reparos en contestarle. "No pensé nada porque no sé a quién iba dirigido eso. Se lo gritó a algunos periodistas así que será en contra del periodismo".