Arranca un nuevo camino: Carlos Tévez será nuevo DT de Rosario Central

El ídolo de Boca dirigiría su primera practica a comienzos de semana.

El comienzo de una nueva etapa se puso en marcha: Carlos Tévez será el entrenador de Rosario Central luego de anunciar su retiro como jugador profesional hace algunos días. Tras la renuncia sorpresiva de Leandro Somoza del pasado martes 14 de junio, la dirigencia del club rosarino pateó el tablero y aceptó la sugerencia de allegados al "Apache" de llevarlo como DT. Carlos "Chapa" Retegui, subsecretario de Deportes de la Ciudad de Buenos Aires, será su ayudante principal y, el martes 21, dirigirían su primera práctica al frente del plantel.

La insistencia de Ricardo Carloni, vicepresidente del "Canalla", fue clave para la llegada del exjugador con fuertes lazos con el macrismo. Cuando todo indicaba que las reuniones que había tenido Raúl Gordillo, manager del club, con Pablo "Vitamina" Sánchez para asumir como entrenador solo le faltaban la firma, un llamado de una persona cercana a Tévez a Carloni cambió el rumbo. El vicepresidente llamó a una reunión de último momento, convenció a sus pares de que su candidato era el adecuado y le confirmaron la decisión al ídolo "Xeneize".

Al exatacante de la Selección Argentina lo acompañará como asistente "Chapa" Retegui, el ex-Coach de "Las Leonas", que actualmente ocupa un cargo en la secretaría de Deportes de Horacio Rodíguez Larreta desde enero de 2022 y también lanza su carrera en el mundo futbolístico. Además, los hermanos de "Carlitos" estarán en el cuerpo técnico del "Canalla".

Tévez, que fue una de las personalidades famosas que se había negado a pagar el impuesto a la riqueza al aducir que era "confiscatorio", asumiría como DT el próximo martes, luego de que Central visite a Vélez en Liners el lunes, por la cuarta fecha de la Liga Profesional de Fútbol. Según deslizaron periodistas especializados en "La Academia", el exjugador de Juventus de Italia desea firmar un contrato largo, de al menos tres años en el club. El debut sería ante Gimnasia de La Plata, el viernes 24 de junio en el "Gigante de Arroyito".

Carlos Tévez se transformó en el nuevo entrenador de Rosario Central.

Uno de los principales motivos de su contratación es que su arribo podría facilitar la llegada de refuerzos, algo que aún no pudo lograr el conjunto de Rosario y que fue el detonante de la salida de Somoza, en conflicto con la dirigencia. Incluso, ya hay varios nombres que empezaron a sonar desde la confirmación de Tévez: Martín Ojeda, de Godoy Cruz, Gastón Ávila y Marcelo weigandt, de Boca, son algunos de los que podrían llegar en los próximos días. El mal presente del equipo, que lo ubica en las últimas posiciones con 2 puntos tras una derrota y un empate, comprometen a los directivos a buscar jugadores de jerarquía, algo que habría exigido el "Apache".

El retiro y las ganas de dirigir

En una entrevista con el periodista Alejandro Fantino a comienzos de junio, Tévez confesó el motivo de su retiro: "Dejé de jugar porque perdí a mi fan número uno, a mi viejo. Tenía ocho años cuando empecé y el que me venía a ver era él". "Cuando falleció me decía a mí mismo para qué más, para qué seguir. Me levanté y dije no juego más para nadie, fue la única vez que pensé en mi".

A su vez, en el mismo programa televisivo, admitió su deseo comenzar cu carrera como entrenador en Argentina: "Quiero ser técnico, siento que estoy para dirigir. Hace unos meses que me estoy preparando, estoy trabajando con "El Chapa" Retegui. Tenemos un proyecto juntos y sueño con dirigir a Boca, me está dando ese cosquilleo igual que cuando jugaba, por eso estoy seguro de lo que quiero hacer".