Alegría para Riquelme y todo Boca: Almirón sumó a un nuevo "refuerzo" para las copas

En la previa del reinicio de la Copa de la Liga Profesional tras el parate por la fecha FIFA, Jorge Almirón recuperó a un futbolista clave para lo que se viene en Boca Juniors a nivel local e internacional y festeja Juan Román Riquelme.

Jorge Almirón es un técnico argentino que actualmente dirige a Boca Juniors en la Primera División del fútbol argentino. Antes del partido del "Xeneize" contra Defensa y Justicia por la Copa de la Liga Profesional, el entrenador recibió una gran noticia y contará con un "refuerzo" más en su plantel, por el que festeja Juan Román Riquelme. Es que el equipo tendrá por delante el mencionado torneo local, la Copa Argentina y la semifinal de la Libertadores, por lo que necesitará nombres de jerarquía.

El parate por la doble fecha FIFA fue fundamental para que el cuerpo técnico trabaje en lo que se viene y recupere futbolistas pensando en lo que afrontarán. El más esperado por el estratega fue el joven Valentín Barco, quien sufrió una lesión en el partido de ida ante Racing por los cuartos de final del certamen continental y regresó a los entrenamientos con normalidad. De esta manera, el "Colo" estará a disposición del DT para jugar contra el "Halcón" en Varela y no será el único que vuelva.

Quien también integraría la nómina de Jorge Almirón para el encuentro que se disputará este viernes 15 de septiembre desde las 18:45 es el volante Cristian Medina. Ambos jugadores ya están a disposición y aún no está confirmado que estarán desde el arranque en dicho cotejo, como tampoco el delantero uruguayo Edinson Cavani. Claro que, la vuelta de Barco será un gran alivio para el técnico y la dirigencia que esperaban su rápida recuperación por ser una pieza fundamental en la formación.

Por otro lado, hubo tres regresos más al predio de Ezeiza y el DT ya trabajó con gran parte del equipo en buenas condiciones. El lateral peruano Luis Advíncula, que vio la roja en la primera fecha de las Eliminatorias ante Paraguay, regresó al país y sería de la partida contra Defensa. Por otro lado, el defensor Nicolás Valentini y el joven arquero Leandro Brey regresaron a las prácticas luego de formar parte del plantel que dirige Javier Mascherano en la Selección Argentina Sub 23.

Riquelme dijo lo que todos saben sobre un jugador de Boca

Durante la entrevista con Equipo F, conducido por Sebastián "Pollo" Vignolo en ESPN, Juan Román Riquelme se refirió a las cualidades de Frank Fabra. De hecho, aseguró que el lateral izquierdo colombiano "habla poco pero es muy importante" en el vestuario porque "es el más viejo del plantel" y, entre otras cosas, "recibe a los nuevos como tiene que ser". Sin embargo, también se hizo un espacio para aceptar que el defensor suele distraerse durante los encuentros.

Consultado acerca del ex Deportivo Cali, que llegó a la entidad de La Ribera en 2016, el dirigente manifestó que "no es tan reconocido como lo merece" porque "es el Marcelo de Real Madrid" y profundizó: "Yo voy feliz a la cancha cuando juega Fabra, hace cosas que no son normales". No obstante, bien picante, opinó que "es tan bueno que a veces parece que no tiene ganas de jugar, ¿no?".