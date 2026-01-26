AFA publicó el audio del VAR en el polémico penal no cobrado en River vs. Barracas

Se dio a conocer el audio del polémico penal que no le cobraron a River: cuáles fueron los motivos.

La Liga Profesional de la Asociación del Fútbol Argentino dio a conocer los audios del VAR durante la charla que mantuvieron Nicolás Ramírez (árbitro principal) y Héctor Paletta en el penal no cobrado a River Plate frente a Barracas Central por la primera fecha del Torneo Apertura 2026. A pesar de que finalmente logró imponerse gracias al gol de Gonzalo Montiel de cabeza, el "Millonario" reclamó en el primer tiempo una mano de Gastón Campi que evitó un tanto de Fausto Vera, una acción que el referí consideró como "no sancionable".

En el video publicado por AFA con el análisis de la jugada en detalle, una voz en off explica: "El balón golpea en el brazo de un defensa dentro de su propia área, el cual lo tenía en posición acorde a sus movimientos y con su cuerpo por detrás, lo que configura una mano no sancionable". Este argumento es el mismo que esgrimió el equipo del VAR para no corregir el cobro de Ramírez en cancha: "Tiene el cuerpo por detrás. Listo. A ver, mostrámelo. Dale, despacio. Le pega en la mano pero para mí tiene el cuerpo por detrás", sentenció Paletta, una interpretación con la que coincidió el asistente Jorge Broggi.

A pesar de las diferentes opiniones respecto de la decisión tomada por el juez del partido, sí resulta una novedad la publicación de los audios del VAR en este arranque del Apertura, una práctica casi inexistente durante el Clausura 2025. En aquella competición, sólo se revelaron cinco videos en la fase regular y apenas dos en los playoffs (ambos en la instancia de octavos de final); ahora, ya fueron tres los audios que se hicieron públicos junto con el del penal sancionado en San Lorenzo vs. Lanús y la jugada anulada en Instituto vs. Vélez.

Cómo fue el penal que no le cobraron a River frente a Barracas Central

A los 16 minutos, cuando River ya manejaba la pelota y se hacía cargo de la responsabilidad del encuentro llegó una jugada que encendió la polémica. Tras una gran jugada colectiva, que incluyó pases de primera, Fausto Vera quedó solo en el área chica y, tras definir, la pelota dio en la mano de Gastón Campi.

Si bien el exjugador de Argentinos Juniors tuvo una segunda oportunidad en el rebote y la envió al lado del palo, enseguida Vera le protestó al árbitro una mano de Campi. Sin embargo, luego de que la jugada fuera revisada por el VAR, el juez, Nicolás Ramírez, explicó a futbolistas de River que la mano no ampliaba volumen, ya que la tenía pegada al pecho.

Fixture completo de River en el Apertura 2026

River jugará su primer partido como local en el certamen este miércoles cuando enfrente a Gimnasia y Esgrima de La Plata a las 20 horas en el Estadio Monumental. El calendario confirmado de River para el Apertura 2026 es el siguiente:

Fecha 2 - River vs. Gimnasia (LP) - Miércoles 28 de enero, 20hs.

Fecha 3 - Rosario Central vs. River - Domingo 1 de febrero, 21:30hs

Fecha 4 - River vs. Tigre - Sabado 7 de febrero, 20hs.

Fecha 5 - Argentinos Juniors vs. River - Jueves 12 de febrero, 21hs.

Fecha 6 - Vélez vs. River (interzonal) - Domingo 22 de febrero, 18:30hs.

Fecha 7 - River vs. Banfield - Semana del 25 de febrero.

Fecha 8 - Independiente Rivadavia vs. River - Fin de semana del 1 de marzo.

Fecha 9 - River vs. Atlético Tucumán - Fin de semana del 8 de marzo.

Fecha 10 - Huracán vs. River - Semana del 11 de marzo.

Fecha 11 - River vs. Sarmiento - Fin de semana del 15 de marzo.

Fecha 12 - Estudiantes de Río Cuarto vs. River - Fin de semana del 22 de marzo.

Fecha 13 - River vs. Belgrano - Fin de semana del 5 de abril.

Fecha 14 - Racing vs. River - Fin de semana del 12 de abril.

Fecha 15 - River vs. Boca (interzonal) - Fin de semana del 19 de abril.

Fecha 16 - River vs. Aldosivi - Fin de semana del 26 de abril.

Los horarios y fechas exactas de las jornadas restantes se irán confirmando semana a semana según lo disponga la AFA y los derechos de transmisión.