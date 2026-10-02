En medio de una intensa polémica generada por sus opiniones sobre el fututo número 10 de la Selección Argentina y decir que Nico Paz no merece llevar la camiseta por "haber nacido en España", el Chavo Fucks realizó un contundente descargo en el programa F90 emitido por ESPN.

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La controversia se originó cuando el periodista planteó que futbolistas como Lautaro Martínez o Enzo Fernández reunían mayores méritos para portar ese dorsal emblemático. Durante la emisión, que contó con la participación de Carlos "Chino" Tapia como invitado, el comunicador contextualizó el intercambio televisivo y aseguró que sus intervenciones forman parte de la propuesta habitual del ciclo.

"Hay una cuestión interna del programa que tiene que ver también con picantear un poco el debate. Digamos, con debatir algunas cosas, tratar de debatir algo que tenga que ver con la Selección pero salirnos del molde", argumentó el panelista.

El cruce a la dirigencia política y el rol del espectáculo televisivo

En su intervención, El Chavo apuntó de manera directa contra los dirigentes políticos que cuestionaron públicamente sus expresiones sobre el armado del plantel argentino. El periodista les reclamó mayor compromiso con las problemáticas sociales y cuestionó su intromisión en las discusiones de índole deportiva.

"¿Por qué no tiene un poquito más de empatía con la gente?", disparó el panelista sin detallar a quién se refería. En esa misma línea, agregó: "En lugar de meterse conmigo y hablar de fútbol, opinar de fútbol, ocupate de lo que tenés que ocuparte, que se enteraron hace dos meses que las Malvinas son argentinas". Además, defendió el tono del envío: "A veces hay que plantear un poco el debate, es un programa de debate, es un programa de televisión. A veces es un show".

Elogios futbolísticos para Nico Paz y el valor del análisis

Para despejar dudas sobre su valoración técnica, el integrante de F90 destacó las condiciones futbolísticas de Nico Paz y recordó que fue uno de los primeros en ponderar su nivel. "Uno de los pocos periodistas que pidieron que Nico Paz tuviera minutos fui yo. Nico Paz es un jugador extraordinario y seguramente va a tener historia", señaló.

El panelista remarcó que el foco de la discusión nunca estuvo puesto en el talento del mediocampista ni en su proyección internacional. "No estamos discutiendo cómo juega Nico Paz. Más bien todo lo contrario. Tiene una zurda extraordinaria, maravillosa, y en los años la va a romper. Lo que estaba en discusión es el número 10", detalló para marcar los límites de su apreciación inicial.

"No estoy pidiendo disculpas": la ratificación final

Asimismo, el comunicador contextualizó el lugar de nacimiento del joven futbolista y explicó que "tiene que ver con corrientes migratorias argentinas del 2000 para acá", al tiempo que recordó que mantiene un vínculo de conocimiento de más de tres décadas con su padre. También criticó a los analistas que cuestionan el ciclo: "Los que dicen que son periodistas y analizan el programa no entienden el programa y se ponen a analizar igual".

En el tramo final, lanzó un duro reproche a la cobertura periodística actual sobre el representativo nacional al calificarla como "un periodismo absolutamente light, suave, sin análisis". Para concluir, sentenció de forma taxativa: "No hay falta de respeto, no hay nada, no estoy pidiendo disculpas, no estoy aclarando nada, simplemente digo: entiendan el programa, entiendan cómo funciona".