Un intenso debate sobre el presente deportivo y las decisiones contractuales de Julián Álvarez derivó en una acalorada discusión al aire entre Diego Latorre y el Chavo Fucks durante la emisión de F90 por ESPN. El contrapunto comenzó al analizar las formas en que el delantero argentino gestionó su carrera y su relación con los esquemas tácticos de sus entrenadores.

La conversación se inició a raíz del modo en que se dieron las transferencias del atacante. Uno de los panelistas planteó una comparación con el fútbol local para cuestionar las salidas forzadas: planteó que si un futbolista con contrato vigente en Boca manifiesta su deseo de jugar en otro equipo y presiona para marcharse, generaría el malestar de los hinchas. Ante esto, se señaló que al delantero no le agradaría la propuesta de juego de Diego Simeone en su etapa actual.

El rol de la representación y la crítica a los contratos

Frente al planteo sobre la duración de los acuerdos y si el futbolista debía quedar condicionado, Diego Latorre cuestionó: "¿Se queda de rehén, entonces?". En respuesta, se remarcó que la responsabilidad principal recae en el entorno del jugador y se apuntó directamente a su representante, Fernando Hidalgo, como el encargado de dialogar con el director técnico para resolver esas situaciones.

El intercambio subió de temperatura cuando se debatió si existió o no ese diálogo previo con el cuerpo técnico y se trasladó la discusión a la figura de Pep Guardiola. Al mencionarlo como una referencia compartida, el debate viró hacia las posturas históricas de cada integrante del programa respecto de los diferentes estilos de conducción y concepciones del juego.

Cruces personales por los estilos y el resultadismo

En medio de la discusión sobre la valoración hacia el entrenador catalán, surgieron recriminaciones cruzadas sobre los cambios de postura frente a los éxitos deportivos. Latorre recibió la acusación de haber modificado su mirada con el tiempo, a lo que respondió explicando que su postura fue fruto del análisis: argumentó que leyó y aprendió para entender la consideración que genera dicho técnico en el ambiente.

Sin embargo, el cruce continuó con acusaciones directas en el piso. Latorre disparó contra su compañero de panel: "Vos te das vuelta como una media. Vas en busca del éxito". El intercambio sumó menciones al tradicional debate sobre el juego asociado: mientras le recordaban sus burlas pasadas hacia el denominado "tiki-tiki", el interlocutor ratificó su postura crítica hacia esa definición, diferenciándola del trabajo táctico de Guardiola, mientras ambos se calificaban mutuamente de ser resultadistas.

El antecedente de Julián Álvarez en Manchester City

Para fundamentar las razones de la salida del atacante del Manchester City, se recordaron los minutos en cancha que tuvo durante instancias decisivas de la Champions League. Se puntualizó que en la serie de semifinales frente a Real Madrid participó escasos minutos —cinco en un encuentro y tres en el otro—, mientras que en la final que consagró al conjunto inglés no sumó tiempo de juego.

Finalmente, se repasaron las declaraciones posteriores a aquella consagración europea, donde el propio Álvarez había manifestado dudas sobre su continuidad al no estar plenamente conforme con su protagonismo. Ese antecedente fue señalado en el cierre del debate como la prueba de que el atacante ya contaba con motivos fundados para buscar un nuevo destino deportivo.