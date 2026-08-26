Preocupación en el entrenamiento: la grave lesión de un juvenil que podría requerir cirugía

El juvenil Tomás Aranda sufrió una grave lesión durante una práctica y encendió las alarmas. En el programa ESPN F12, emitido por la señal de ESPN, el cronista Diego Monroig detalló los primeros datos sobre el problema físico que padeció el futbolista en plena actividad.

De acuerdo a lo informado al aire, el cuadro representa un contratiempo severo para el deportista, a la espera de los estudios médicos definitivos que precisen el alcance del daño.

La lesión de Tomás Aranda durante la entrada en calor

Al momento de describir lo ocurrido durante la jornada de entrenamiento, Monroig detalló: "Durante la práctica, Tomás Aranda sufrió el rompimiento de la sindesmosis del peroné. Lo que se puede llegar a entender como una fractura".

Asimismo, el periodista señaló que el episodio tuvo lugar "en la entrada en calor" y catalogó la situación como "una pésima noticia para el pibe". Además, aclaró que resta la comunicación institucional para confirmar el diagnóstico: "Estamos esperando, obviamente, el parte oficial".

La probabilidad de una intervención quirúrgica

En el piso del programa se abrió el debate sobre las opciones médicas ante este tipo de diagnósticos y la posibilidad de que el futbolista deba pasar por el quirófano.

Al respecto, Monroig afirmó: "Son las primeras noticias. Estoy preguntando justamente, pero seguramente sea quirúrgico". Desde la mesa del programa coincidieron con esa perspectiva y recalcaron que, en casos de deportistas de alto rendimiento, cuando existe desplazamiento se suele recurrir a la operación en lugar de esperar la consolidación natural.

El recuerdo de la lesión de Di Cesare

Durante la charla televisiva, los integrantes de la emisión recordaron un antecedente cercano en el fútbol local al mencionar la lesión de Di Cesare, ocurrida la semana anterior en la cancha de Argentinos Juniors, donde se vio comprometida la zona de la cabeza del peroné.

Por el momento, la evolución y el tratamiento definitivo de Aranda dependerán de las precisiones que brinde el cuerpo médico tras completar los estudios correspondientes.