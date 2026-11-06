"Fue un gesto digno": D'Onofrio habló sobre Ramón Díaz y sorprendió en River

Desde que se produjo la salida de Eduardo Coudet del banco de suplentes de River, hay un nombre que se repite de gran manera en las redes sociales. Esto es producto de que los hinchas reclaman por el regreso de Ramón Díaz, quien se encontraba bastante complicado por una especie de pelea que hubo en su momento con Rodolfo D'Onofrio. Sin embargo, todo pareciera indicar que quedó en el pasado y que las diferencias fueron arregladas.

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Lo primero a resaltar es que el exdirigente del Millonario no quedó a gusto con el entrenador cuando este decidió marcharse en 2014 sin aviso previo. Se convocó a una conferencia de prensa y en ella manifestó que su ciclo había llegado a su fin. Algo que tomó por sorpresa a todos, debido a que venía de ser campeón y disponía de un contrato vigente. El paso del tiempo dio pie a que surgieran algunas versiones que fueron profundizando aún más la grieta que existía entre las partes.

Sin embargo, las diferencias parecieran ser cosa del pasado. "Ramón Díaz dejó una muy buena imagen. Si el presidente decide traerlo, voy a apoyarlo. Pero hoy está Leo Ponzio, hay que bancarlo porque es un ídolo del club", manifestó en una charla con TN. Aunque no fue lo único, porque también hubo otro gesto que permite entender que las diferencias entre las partes se habrían solucionado con algún llamado o un café de por medio.

"Ramón se quería reunir conmigo para pedirme disculpas. Tanto su hijo como su representante me han llamado para decirme que Ramón se quería reunir. Lo que dijo fue una estupidez y él se dio cuenta. Me pareció un buen gesto", manifestó hace unos días en una charla con La Página Millonaria.

Todo permite entender que el entrenador riojano tiene el camino libre para regresar al banco de suplentes de River en caso de que la dirigencia actual lo desee. Hay que recordar que Stefano Di Carlo mencionó que a fin de año se hará una evaluación de lo que fue el proceso de Leonardo Ponzio como entrenador y, a partir de allí, se determinará si se encuentra en condiciones de continuar o será mejor que dé un paso al costado.

Lo que retiene a Ponzio en River

Hasta el momento, el desempeño de Leonardo Ponzio en River es más que aceptable porque sacó al equipo del fondo de la tabla y lo colocó en los octavos de final del Torneo Clausura, además de que lo dejó posicionado en zona de Copa Sudamericana. Su contrato establece que tiene vínculo hasta junio de 2027, pero la decisión de los directivos del Millonario es observar cómo es el desempeño del equipo en los mano a mano del certamen. Una vez que la participación culmine, se determinará si es necesario mantener su equipo de trabajo o llevar a cabo una nueva renovación.