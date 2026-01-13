Quién es Maia Reficco, ¿la nueva novia de Franco Colapinto?

Maia Reficco en primer plano.

Franco Colapinto se encuentra de vacaciones, desconectado tras un largo año en la Fórmula 1 con Alpine. El piloto pilarense tuvo un año discreto en cuento a resultados, producto del auto con el que contó la escudería francesa. Pero este año, arrancará por primera vez una temporada como titular y se ilusiona con descollar en este 2026.

Mientras tanto, el joven eligió Uruguay como lugar para pasar la mayor parte de sus días de descanso. Allí se lo pudo ver en historias compartidas por terceros, saludos, sonrisas, mates y charlas breves con fanáticos comenzaron a circular. Y crecieron los rumores sobre el comienzo de una relación con una joven llamada Maia Reficco, con quien compartió distintos idas y vueltas y posteos que encendieron las redes sociales.

El perfil de Maia Reficco

Maia Reficco es una joven multifacética de 25 años. Esta modelo, actriz y cantante nació en Boston, Estados Unidos, un 14 de julio del 2000. Es hija de padres argentinos y mantiene un fuerte vínculo con el país, con la cual la une familia, amigos y el mate. Se dio a conocer al protagonizar la serie de Nickelodeon Kally’s Mashup entre 2017 y 2019, donde se destacó no solo por su actuación, sino también por su versatilidad musical.

Con 19 años, se convirtió en la actriz más joven en interpretar a Eva Perón en el musical Evita en Broadway. Luego, se consolidó como actriz al sumarse al elenco del reboot de Pretty Little Liars, donde interpretó a Noa Olivar, uno de los personajes centrales de la ficción. En 2024 volvió a los escenarios de Broadway como protagonista de Hadestown. En cuanto a su carrera de cantante, en 2020 lanzó su primer single, Tuya, y luego presentó nuevas canciones que le permitieron afianzarse.

La relación con Franco Colapinto

Una serie de posteos hicieron crecer los rumores sobre el inicio de una relación sentimental, que ninguno de los dos ha confirmado, pero que tampoco niegan. Una de las fotos que más llamó la atención de las subidas por Colapinto es la de una joven usando uno de sus cascos de piloto, con una sonrisa visible solo a través de la visera levantada. Sin ninguna aclaración más, la gente reconoció que era Maia Reficco.

Y hubo un intercambio de mensajes en el posteo. "Que puedo saber euuuu", le escribió ella. "De qué estamos falando", respondió él. Un guiño a la conferencia viral del entrenador de fútbol argentino Luis Zubeldía en Brasil que tomaron los dos para reírse de la situación y alimentar más aún los rumores sobre una relación.

A esto se sumó que ambos compartieron una descripción casi idéntica sobre sus vacaciones. "Lindo verano para ser un 'deportista de alto rendimiento'!!!! Todo readyyy ahora si que empieza el 2026!!!!!!!", escribió él, mientras que ella eligió para describir su posteo: "La sacrificada vida del deportista de alto rendimiento".

Lo que se sabe hasta ahora es que ambos tienen amigos en común y compartieron tiempo juntos. El conductor de Resu en vivo (Resumido), afirmó que es amigo de actriz y aseguró: "Recientemente se conocieron, son amigos. Maia está soltera, no está de novia con Colapinto. Se están empezando a conocer como personas. Colapinto no sé, pero ella es una chica soltera", destacó. El tiempo dirá si se transforma en una relación confirmada en los próximos días.