Colapinto tuvo una dura autocrítica tras la qualy sprint de Fórmula 1: "No aprendo"

La frustración de Franco Colapinto en el Gran Premio de Estados Unidos de la Fórmula 1, pese a lograr un gran resultado.

Franco Colapinto tuvo una gran performance durante la qualy sprint de Fórmula 1 del Gran Premio de Estados Unidos. Más allá de haber pasado los dos cortes clasificatorios, el argentino realizó una dura autocrítica sobre su rendimiento en la Q3 y volvió a demostrar su autoexigencia, pese a los buenos resultados.

Franco levantó la mano una vez más en La Máxima, con tremendas actuaciones en la Q1 y Q2. Sin embargo, no quedó contento por el trompo en la útlima vuelta clasificatoria que lo hará largar en el 10° lugar de la grilla de la carrera sprint de este sábado por la tarde.

"Estoy bastante enojado. Buen trabajo en la Q1 y la Q2, se ve que no aprendo porque el mismo cambio que hicimos en la Q3 en Bakú volvió a no funcionar. Patiné en la 1, traté de recuperar en la 3, 4, 5, 6, que metí mucha velocidad, fui muy rápido y llegué a la 7 con las gomas sobrecalentadas. Empecé a patinar, no volvió a funcionar lo que hicimos. Salí patinando de la 9, traté de recuperar el tiempo como pude en la tercera vuelta pero ya fue demasiado, no aguantaba el auto", comenzó diciendo en diálogo con ESPN.

En el mismo sentido, Colapinto continuó con su análisis de la jornada: "Un error que tengo que aprender es a controlar un poco más, saber adónde está el límite de las gomas, no llegar a ese punto. Pero yo siempre quiero más, más carga, más carga y a veces hay un punto que dice basta el auto".

Más allá de la exigencia que se pone sobre los hombros, remarcó: "Comienza todo de cero, es verdad, pero tengo ganas de clasificar de vuelta, me quedé caliente, pero mañana tenemos otra vez chance de hacer algo. Obviamente que la largada es importante, vamos a tratar de ver qué podemos hacer pero hay que entender qué pasó hoy en la Q3 y que no suceda de vuelta mañana, estoy seguro de que vamos a tener un buen resultado".

"Obviamente que no es lo ideal, podríamos haber ya largado en los puntos creo, y no va a pasar, pero bueno, hay que trabajar ahora, arreglar los errores que cometimos. Cometieron errores Piastri y Albon; yo también boludo, cometí errores".

¿Cuándo corre Colapinto la carrera sprint del GP de Austin?

Franco Colapinto correrá su primera carrera Sprint en la Fórmula 1 el sábado 18 de octubre a las 15 (hora argentina). Este evento marcará un hito en la carrera del joven piloto, quien deberá adaptarse rápidamente a este formato en un circuito que no ha experimentado previamente.

Para Colapinto, el desafío es mayor debido a que solo contará con una hora de entrenamiento libre antes de la clasificación Sprint. Sin embargo, el argentino no es ajeno a este tipo de carreras, ya que tiene experiencia en formatos similares en Fórmula 2 y Fórmula 3, donde incluso logró mejores resultados que en las carreras convencionales.

"Será mi primer Sprint y mi primera vez en Austin. Con solo una hora de entrenamiento, el desafío es mayor, pero estoy listo para dar lo mejor", afirmó Colapinto en declaraciones difundidas por el equipo Williams. El piloto ha estado trabajando intensamente en el simulador para familiarizarse con el trazado del Circuito de las Américas y llega motivado para enfrentar este nuevo reto.

Cronograma y horarios del GP de Austin

Sábado 19 de octubre

15 - Carrera Sprint.

19 - Clasificación.

Domingo 20 de octubre

16 - Carrera principal.

Todos los horarios corresponden a la República Argentina (GMT -3).