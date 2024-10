Colapinto no sumó en su primera sprint en la Fórmula 1 y va por la clasificación

Franco Colapinto terminó en el puesto 12 de su primera sprint en la Fórmula 1. Luego de un viernes espectacular para el piloto argentino de Williams Racing, este sábado 19 de octubre siguió la acción en Austin, pero quedó muy cerca de seguir sumando puntos en la tabla. Más allá de esto, completó una actuación por demás positiva y espera ansioso la clasificación para la carrera de este domingo. Quien terminó en lo más alto fue el neerlandés Max Verstappen, que sigue como único líder.

El europeo no tuvo sobresaltos para quedarse con la competencia de 19 vueltas. En cuanto al bonaerense, se mantuvo onceavo -largó décimo- pero perdió el puesto con Oscar Piastri, quien lo superó en el giro 12. A las 19 de nuestro país se llevará a cabo la clasificación y un día después a partir de las 16 tendrá lugar la carrera principal donde Colapinto buscará seguir haciendo historia en la máxima categoría del automovilismo.

"Si teníamos ritmo, pero era imposible pasar. Los Haas iban muy rápido, no sé, tienen un cohete este fin de semana. Se ve que con las mejoras dieron un pase adelante. Mucha degradación, una carrera media lineal, no pudimos hacer mucho y fue muy aburrida. Veremos la Qualy", lanzó el piloto argentino en una entrevista posterior a la sprint. Luego agregó: "Intentamos todo lo que pudimos, pero fue duro y complicado dar el salto que queríamos, queríamos llegar a los puntos y no pudimos, una lástima". Con respecto a Alex Albon, su compañero de equipo, terminó en el puesto n°17, por lo que subió un único lugar con respecto a la largada.

El calendario de las carreras sprint en la F1 2024

La Fórmula 1 ha confirmado que, al igual que en temporadas anteriores, serán seis los Grandes Premios que contarán con carreras Sprint en 2024. Estos eventos están estratégicamente distribuidos a lo largo de la temporada para mantener el interés y la emoción en diferentes etapas del campeonato.

China - Shanghai (19-21 de abril)

Miami (3-5 mayo)

Austria - Spielberg (20-30 de junio)

USA - Austin (18-20 de octubre)

Brasil - Sao Paulo (1-3 de noviembre)

Qatar - Lusail (29 noviembre al 1 de diciembre)

Las carreras que le quedan Franco Colapinto en la temporada 2024 de la Fórmula 1

Gran Premio de Estados Unidos en Austin - Domingo 20 de octubre a las 16 de Argentina - Fecha 19. Gran Premio de México en el Distrito Federal - Domingo 27 de octubre a las 17 de Argentina - Fecha 20. Gran Premio de Brasil en Interlagos (Sao Paulo) - Domingo 3 de noviembre a las 14 de Argentina - Fecha 21. Gran Premio de Estados Unidos en Las Vegas - Domingo 24 de noviembre a las 3 de Argentina - Fecha 22. Gran Premio de Qatar en Lusail - Domingo 1° de diciembre a las 14 de Argentina - Fecha 23. Gran Premio de Abu Dhabi en Yas Marina - Domingo 8 de diciembre a las 10 de Argentina - Fecha 24.

