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Franco Colapinto en vivo: larga 9° en el GP de España de la F1

Franco Colapinto llegó a la Q3, tuvo un pequeño contratiempo y larga noveno en el Gran Premio de España de la Fórmula 1. Todo lo que pasa en Madrid, minuto a minuto.

13 de septiembre, 2026 | 09.21
Fórmula 1, Franco Colapinto, automovislimo, F1, Alpine

Franco Colapinto tuvo un nuevo sábado de acción en la Fórmula 1 y fue protagonista en el Gran Premio de España 2026 en la máxima categoría del automovilismo. El joven piloto argentino que representa a Alpine avanzó a la Q2, donde tuvo un leve contratiempo que lo complicó en los minutos siguientes pensando en la tercera tanda, pero igualmente logró meterse sobre el final para avanzar a la Q3, donde quedó noveno.

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El pequeño contratiempo de Colapinto en la Q2 del Gran Premio de España de la Fórmula 1

El inconveniente del piloto argentino de Alpine tuvo lugar en la curva conocida como La Monumental. Si bien no llegó a golpear contra el muro, el pilarense tuvo los reflejos suficientes para mantener el auto en pista y siguió adelante. Acto seguido, regresó a boxes para luego volver a salir y recuperarse en el resto de la tanda. Con un tiempazo, el pilarense avanzó a la Q3 y su compañero, Pierre Gasly, quedó en el puesto 14.

La grilla de partida del GP de España 2026

  1. Lando Norris - McLaren.
  2. Kimi Antonelli - Mercedes.
  3. Max Verstappen - Red Bull Racing.
  4. Lewis Hamilton - Ferrari.
  5. Charles Leclerc - Ferrari.
  6. George Russell - Mercedes.
  7. Oscar Piastri - McLaren.
  8. Liam Lawson - Red Bull Racing.
  9. Franco Colapinto - Alpine.
  10. Arvid Lindblad - RB.
  11. Nico Hulkenberg - Audio.
  12. Gabriel Bortoleto - Audi.
  13. Esteban Ocon - Haas.
  14. Pierre Gasly - Alpine.
  15. Yuki Tsunoda - RB.
  16. Alex Albon - Williams Racing.
  17. Carlos Sainz - Williams Racing.
  18. Fernando Alonso - Aston Martin.
  19. Sergio Pérez - Cadillac.
  20. Valtteri Bottas - Cadillac.
  21. Oliver Bearman - Haas.
  22. Lance Stroll - Aston Martin.

Colapinto llegó a la Q2 y larga XX en el GP de España en la Fórmula 1

Cuándo y a qué hora corre Colapinto el GP de España de la F1: cómo ver la carrera

La carrera será este domingo 13 de septiembre de 2026 a las 10 horas de Argentina. La temporada 2026 puede seguirse a través de Fox Sports, Disney+ y F1 TV Pro. El acuerdo de Fórmula 1 con ESPN contempla la transmisión de las prácticas, clasificaciones, carreras Sprint y Grandes Premios mediante sus plataformas lineales y digitales, mientras que en Argentina la señal televisiva corresponde a Fox Sports.

Fox Sports permite seguir la actividad por televisión paga. Sus señales pueden encontrarse en diferentes cableoperadores:

  • Cablevisión Digital, HD y Flow: canales 25 (SD) y 106 (HD).
  • DirecTV: canales 105 (SD) y 1605 (HD).
  • Telecentro: canales 101 (SD) y 1013 (HD).

 

Otra alternativa es Disney+ Premium, la plataforma de streaming que ofrece el contenido deportivo de ESPN. Es una opción pensada para quienes prefieren mirar las sesiones desde un celular, computadora, tablet o Smart TV. 

La tercera posibilidad es F1 TV Pro, el servicio oficial de Fórmula 1. Está disponible en Argentina y ofrece una experiencia especialmente orientada a los fanáticos que buscan mayor cantidad de información durante cada competencia.

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