Franco Colapinto en vivo: larga 9° en el GP de España de la F1

Franco Colapinto tuvo un nuevo sábado de acción en la Fórmula 1 y fue protagonista en el Gran Premio de España 2026 en la máxima categoría del automovilismo. El joven piloto argentino que representa a Alpine avanzó a la Q2, donde tuvo un leve contratiempo que lo complicó en los minutos siguientes pensando en la tercera tanda, pero igualmente logró meterse sobre el final para avanzar a la Q3, donde quedó noveno.
El pequeño contratiempo de Colapinto en la Q2 del Gran Premio de España de la Fórmula 1
El inconveniente del piloto argentino de Alpine tuvo lugar en la curva conocida como La Monumental. Si bien no llegó a golpear contra el muro, el pilarense tuvo los reflejos suficientes para mantener el auto en pista y siguió adelante. Acto seguido, regresó a boxes para luego volver a salir y recuperarse en el resto de la tanda. Con un tiempazo, el pilarense avanzó a la Q3 y su compañero, Pierre Gasly, quedó en el puesto 14.
La grilla de partida del GP de España 2026
- Lando Norris - McLaren.
- Kimi Antonelli - Mercedes.
- Max Verstappen - Red Bull Racing.
- Lewis Hamilton - Ferrari.
- Charles Leclerc - Ferrari.
- George Russell - Mercedes.
- Oscar Piastri - McLaren.
- Liam Lawson - Red Bull Racing.
- Franco Colapinto - Alpine.
- Arvid Lindblad - RB.
- Nico Hulkenberg - Audio.
- Gabriel Bortoleto - Audi.
- Esteban Ocon - Haas.
- Pierre Gasly - Alpine.
- Yuki Tsunoda - RB.
- Alex Albon - Williams Racing.
- Carlos Sainz - Williams Racing.
- Fernando Alonso - Aston Martin.
- Sergio Pérez - Cadillac.
- Valtteri Bottas - Cadillac.
- Oliver Bearman - Haas.
- Lance Stroll - Aston Martin.
Cuándo y a qué hora corre Colapinto el GP de España de la F1: cómo ver la carrera
La carrera será este domingo 13 de septiembre de 2026 a las 10 horas de Argentina. La temporada 2026 puede seguirse a través de Fox Sports, Disney+ y F1 TV Pro. El acuerdo de Fórmula 1 con ESPN contempla la transmisión de las prácticas, clasificaciones, carreras Sprint y Grandes Premios mediante sus plataformas lineales y digitales, mientras que en Argentina la señal televisiva corresponde a Fox Sports.
Fox Sports permite seguir la actividad por televisión paga. Sus señales pueden encontrarse en diferentes cableoperadores:
- Cablevisión Digital, HD y Flow: canales 25 (SD) y 106 (HD).
- DirecTV: canales 105 (SD) y 1605 (HD).
- Telecentro: canales 101 (SD) y 1013 (HD).
Otra alternativa es Disney+ Premium, la plataforma de streaming que ofrece el contenido deportivo de ESPN. Es una opción pensada para quienes prefieren mirar las sesiones desde un celular, computadora, tablet o Smart TV.
La tercera posibilidad es F1 TV Pro, el servicio oficial de Fórmula 1. Está disponible en Argentina y ofrece una experiencia especialmente orientada a los fanáticos que buscan mayor cantidad de información durante cada competencia.