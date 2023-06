Verstappen le lanzó un imprevisible elogio a un crack de la Fórmula 1

El neerlandés llega al Gran Premio de Canadá con la idea de tratar de igualar la marca de victorias de Ayrton Senna en la máxima categoría del automovilismo, pero lanzó un hermoso comentario a otro piloto.

El actual campeón del mundo parece que tiene en su mano de poder conquistar su tercera corona por la gran brecha, pero ahora Max Verstappen aseguró que puede ser que no tiene muchas chances de ganar todas las carreras de la temporada de Fórmula 1.

El neerlandés llega al Gran Premio de Canadá con la idea de tratar de igualar la marca de victorias de Ayrton Senna en la máxima categoría del automovilismo. No obstante, más allá de esta situación sobre su cantidad de victorias, le consultaron a Max Verstappen le preguntaron si no fuese él, quien le gustaría que gane una carrera y lanzó un nombre. "Me gusta, es un piloto real, se lo merece, nunca se rinde, lo puedes ver. Ha pasado muchos años en los que tenía un coche con el que solo estaba en la zona media, pero es un animal, y si me preguntas por un piloto que quiera que gane una carrera este año, es Fernando Alonso", aseguró.

Con respecto a las victorias que suele tener en el campeonato, Verstappen aseguró: "Siempre es bueno tener un poco de competencia, lo disfruto, como en 2021, pero también lo hago como en 2022, cuando tuvimos algunos problemas al inicio con la fiabilidad del coche y su peso, pero acabamos dominando".

El impensado guiño de Lewis Hamilton a Ferrari que generó revuelo en Mercedes

En medio de la incógnita por su continuidad en Mercedes, Lewis Hamilton tuvo un impensado guiño para Ferrari a principios de mayo y generó revuelo en el mundo de la Fórmula 1. El siete veces campeón del mundo está ante la chance de pegar el portazo en la escudería que representa y esto se daría una vez que finalice la presente temporada de la competencia. Claro que, todo dependerá del acuerdo al que el piloto llegue con Toto Wolff, el Director Ejecutivo del equipo.

Quien dio detalles de esta situación fue el actual periodista austríaco y exgerente de patrocinio de máxima categoría del automovilismo a nivel mundial, Pete Windsor. Según aseguró en su canal de YouTube, el deportista tendría el OK del mandamás para cambiar de rumbo en el caso de que lo pida y ya demostró que tiene intenciones de ponerle fin a su histórico ciclo.