El impensado guiño de Lewis Hamilton a Ferrari que generó revuelo en Mercedes: "Lo he dado todo"

Mientras su futuro en Mercedes es una incógnita, el británico Lewis Hamilton lanzó un inesperado guiño para Ferrari y generó revuelo en su escudería.

En medio de la incógnita por su continuidad en Mercedes, Lewis Hamilton tuvo un impensado guiño para Ferrari y generó revuelo en el mundo de la Fórmula 1. El siete veces campeón del mundo está ante la chance de pegar el portazo en la escudería que representa y esto se daría una vez que finalice la presente temporada de la competencia. Claro que, todo dependerá del acuerdo al que el piloto llegue con Toto Wolff, el Director Ejecutivo del equipo.

Quien dio detalles de esta situación fue el actual periodista austríaco y exgerente de patrocinio de máxima categoría del automovilismo a nivel mundial, Pete Windsor. Según aseguró en su canal de YouTube, el deportista tendría el OK del mandamás para cambiar de rumbo en el caso de que lo pida y ya demostró que tiene intenciones de ponerle fin a su histórico ciclo. La situación entre Hamilton y Mercedes no es la mejor desde hace tiempo y, para colmo, los resultados tampoco acompañan en el campeonato donde el británico marcha cuarto y su compañero -compatriota- George Russell está sexto. Sobre estos temas habló el experimentado reportero europeo y no se guardó nada.

"Lewis tendría la bendición de Toto Wolff para irse a Ferrari si pide su salida. Si Hamilton le dijera a Toto: 'te lo he dado todo, ahora tuve dos años con un auto malo, tengo una mega oferta de Ferrari y quiero tomarla. ¿Me mirarás a los ojos y me darás la mano?', Toto haría eso", contó Windsor y dejó en claro que el Jefe de Mercedes no tendría problema en perder al histórico piloto que ganó seis de sus siete títulos con dicho equipo.

Cabe destacar, que a principios de marzo fue el propio Hamilton el que apuntó contra la escudería con una frase picante: "Creo que se trata de asumir la responsabilidad, de que admitan lo que hay y digan 'sí, sabes qué, no te escuchamos, no estamos donde deberíamos estar y tenemos que seguir trabajando. Ya les comenté el año pasado los problemas que tenía el coche. He conducido muchos monoplazas de Fórmula 1 en mi vida, así que sé muy bien lo que necesita un coche y lo que no necesita".

La llamativa decisión con la Ferrari de Schumacher campeón de la F1 en el 2000

Una vez terminada la temporada 2000, el staff la regresó a Maranello y la reconstruyó casi por completo. Después, el destino del monoplaza fue muy diverso: en 2001 fue expuesto en el Salón de Ginebra (Suiza) y luego se la vendió a un coleccionista privado de Texas (Estados Unidos). A su vez, este último consiguió un certificado Ferrari Chassiche en 2005 y la preparó para usarla en diferentes circunstancias.

El propietario actual lo compró en 2016 para llevarlo a las pruebas de Ferrari Corse Cliente, incluyendo eventos realizados en los autódromos de Monza (Italia) y Austin (Estados Unidos). Mediante la empresa británica RM Sotheby´s, en breve se subastará el auto aunque todavía no fue informado cuál será el valor inicial. Hasta el momento, el vehículo más caro de la historia de la F1 fue precisamente uno de Schumacher, cuando fue campeón en 2003: 14,6 millones de dólares.