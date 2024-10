Un ex Williams ilusiona a Argentina sobre el futuro de Colapinto en la F1: "Lo quieren tener"

Un ex Williams ilusiona a Argentina sobre el futuro de Colapinto en la Fórmula 1

El futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1 es una verdadera incógnita y una exfigura de Williams Racing habló al respecto sobre lo que se viene para el argentino. Se trata de un expiloto que vivió una etapa inolvidable en la máxima categoría del automovilismo mundial y espera que el joven de Pilar siga por el buen camino. Por este motivo, dejó un sorpresivo mensaje que ilusiona a los fanáticos de dicho deporte con ver al piloto corriendo en el 2025.

La realidad es que no está muy lejos de alcanzar dicho objetivo, pero también es cierto que de lograrlo no sería en la mencionada escudería. El ofrecimiento de Red Bull generó expectativa en el deporte de los fierros con respecto a "Fran", pero aún no está definido qué sucederá. El colombiano Juan Pablo Montoya, quien se desempeñó en el equipo inglés durante cuatro temporadas entre 2001 y 2004 inclusive, fue quien en esta ocasión habló al respecto y lanzó un guiño para el pilarense que sueña con seguir en la elite.

"Es bueno. Cuando ya se hace el nombre todos queremos ser parte. Entonces a Colapinto lo quieren tener en la grilla de la Fórmula 1 y él quiere probablemente estar en Sauber, pero no creo que Williams lo vaya a soltar", esbozó el expiloto colombiano en el podcast MontoyAS para AS Colombia y W Radio. Por otro lado, agregó: "El equipo realmente hizo una inversión en una persona y gastó plata este año para montarlo. Les salió bien. ¿Por qué lo van a dejar ir?"

Los números de Juan Pablo Montoya en Williams en la Fórmula 1

Temporadas : 4.

: 4. Carreras : 68.

: 68. Victorias : 4

: 4 Podios: 23.

Juan Pablo Montoya, colombiano ex-Williams, habló sobre el futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1

Colapinto bromeó por los valores del merchandising de Williams: "Dos meses comiendo arroz"

"Fran" también se hizo tiempo para pronunciarse acerca de los productos oficiales de la escuadra con su nombre, que ya salieron: "Lo único que espero es que (los hinchas) no se fundan comprando estas boludeces, eso me hace calentar, porque Williams le pone un precio que no lo puede comprar ni Cristiano Ronaldo... Después, a los argentinos les ponen un stock y estamos corriendo arroz por dos meses, boludo". Y remató, entre risas: "Que compren las cosas truchas, esas que son baratas... Jaja, me van a matar porque estoy promocionando las cosas truchas. Nah, que compren las de Williams, pasa que todavía no sé ni cómo son. Yo iría a comprar al TC, que venden ahí cosas de Williams más baratas. Es todo lo mismo. Cuando vaya (a Argentina), llevo dos remeras para regalar".

