Tras los guiños a Franco Colapinto, Alpine reveló su decisión final para 2025 en la F1

Colapinto ya casi no tiene chances de seguir en la F1 en 2025.

Los primeros resultados de Franco Colapinto en la Fórmula 1 habían llamado la atención de varios equipos, pero principalmente de Sauber y Red Bull. Sin embargo, la escudería suiza optó por quedarse con Gabriel Bortoleto para completar la dupla con Nico Hülkenberg, mientras que los austriacos mantienen sus dudas con respecto a la conformación de sus equipos para la siguiente temporada debido, especialmente, a la indecisión en cuanto al futuro de Sergio "Checo" Pérez.

Ahora bien, en medio de dicha situación, la que había surgido como una alternativa para el piloto argentino fue Alpine, en especial por el interés que mostró Flavio Briatore con la posibilidad de contar con el joven de 21 años en 2025. Incluso se dio una visita del asesor del equipo francés al hospitality de Williams durante el Gran Premio de Qatar y se supo que hubo contacto con los representantes de "Fran" en Lusail.

Tal fue el interés que tuvo el empresario italiano con el pilarense que incluso se puso en duda la continuidad de Jack Doohan, quien este año fue anunciado como reemplazante de Esteban Ocon, que continuará su carrera en Haas en la siguiente edición del campeonato. De ahí que hasta se haya puesto a prueba al australiano en el GP de Abu Dhabi, donde su rendimiento no había terminado de convencer, lo que había abierto, a su vez, la posibilidad de que Alpine se vuelque por Franco.

Pero lamentablemente, Briatore rompió con todas las ilusiones este fin de semana, cuando manifestó que la decisión del equipo de Enstone será respetar los contratos que tienen con sus dos pilotos. “Colapinto sorprendió a todos. Pero tenemos contratos con Gasly, Doohan y Aron para la próxima temporada”, dijo en diálogo con Auto Motor und Sport, haciendo mención del piloto de reserva que terminó tercero este año en la F2.

Ahora bien, eso no significa un cierre de puertas definitivo en cuanto a un posible fichaje de “Fran”, sólo que no se daría en 2025, puesto que el italiano mantiene la ventana abierta para la esperada temporada del 2026. “Si existiera la posibilidad de traer a Colapinto para 2026, es algo en lo que habría que pensar”, agregó Briatore, que advirtió que también hay que considerar que el argentino puede llegar a mejorar y subir su precio en el futuro.

Red Bull, la última opción de Colapinto

El argentino corrió nueve carreras con Williams como reemplazo de Logan Sargeant.

Con el portazo del asesor de Alpine, el sudamericano sólo tiene el asiento de Racing Bulls (RB) como alternativa final para competir en 2025. Sin embargo, los austriacos todavía no han tomado una decisión ni siquiera en relación con la dupla del equipo principal por las dudas con respecto a “Checo”, por lo que la situación no se resolverá hasta que no haya una determinación final en cuanto al mexicano. En caso de que la dupla de Red Bull se mantenga igual, difícilmente el argentino pueda hacerse un hueco en el segundo equipo, donde está Liam Lawson como favorito a llenar el vacío.