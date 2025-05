Tras el último lugar en la Qualy Mónaco en la Fórmula 1, Colapinto estalló de bronca: "No sé"

Colapinto terminó último en la Qualy de Mónaco en la Fórmula 1 y rompió el silencio

Franco Colapinto tuvo un sábado para el olvido en el Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 1, quedando en el último lugar en la Qualy previa a la carrera de este domingo 25 de mayo en el circuito callejero. El joven piloto argentino largará en el puesto N°18 y dio detalles poco después de la jornada en las cosas no salieron como esperaba. Por supuesto, sus palabras no pasaron desapercibidas en las redes sociales, ya que el mundo estaba a la espera de lo que sucedería después de su participación en Imola hace pocos días atrás.

Lo cierto es que el nacido en Pilar viene de un viernes complicado en la F1 y lo dejó en claro con sus dichos culminada la práctica. A su vez, dio a conocer los motivos que le generan esa incomodidad para llevar a cabo su trabajo con el monoplaza de la escudería Alpine y los problemas con los que lidia día a día. Ya lejos de Williams Racing y hoy siendo parte del equipo francés, Colapinto sueña con levantar el nivel y quedar lo más arriba posible en las posiciones del día domingo, aunque sabe que no sólo depende de él.

"No termino de agarrarle la mano a las gomas blandas, no sé bien a qué es. Se sobrecalienta mucho de mitad de vuelta en adelante y en la curva 5 no tengo nada de gripe atrás en tracción. Cuando voy por arriba del piano, de un pozo o bache, el auto se descoloca y no para, sigue saltando. Se siente rígido, la goma de adelante no muerde en la mitad de la curva y cuando acelero la de atrás también está en el aire", esbozó Colapinto acerca de los inconvenientes con los que convive arriba del auto, o al menos los que tuvo hasta el momento durante el fin de semana.

A su vez, como demostró en otras ocasiones durante la temporada el año pasado, también es consciente de que puede encontrar el rumbo para mejorar. "Si seguía haciendo vueltas con gomas medias hubiera mejorado más todavía, me sentí mucho más cómodo. No fue una vuelta limpia con la media e hice el mismo tiempo con la blanda, así que algo hay", cerró el joven piloto argentino.

Las otras 4 carreras que Colapinto tiene aseguradas en Alpine en la Fórmula 1

Fecha N°8 (23 al 25 de mayo): Gran Premio de Mónaco - Circuito de Mónaco - 10 hs.



- Circuito de Mónaco - 10 hs. Fecha N°9 (30 de mayo al 1º de junio): Gran Premio de España - Circuito de Barcelona (Cataluña) - 10 hs.



- Circuito de Barcelona (Cataluña) - 10 hs. Fecha N°10 (13 al 15 de junio): Gran Premio de Canadá - Circuito Gilles Villeneuve - 15 hs.



- Circuito Gilles Villeneuve - 15 hs. Fecha N°11 (27 al 29 de junio): Gran Premio de Austria - Red Bull Ring - 10 hs.



Horarios y cronograma para el Gran Premio de Mónaco 2025

Viernes 23 de mayo

8.30: Práctica 1.

12.00 Práctica 2.



Sábado 24 de mayo

7.30: Práctica 3.

11.00 Clasificación.



Domingo 25 de mayo

10.00 Carrera.



*Los horarios corresponden a la Argentina. La transmisión de la carrera estará a cargo de Fox Sports y vía streaming en Disney+.