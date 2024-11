Sacan a la luz lo que todos quieren saber sobre el futuro de Colapinto: "De 1 a 10, 20"

Las chances de Colapinto de seguir en la Fórmula 1 en 2025.

El futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1 es una verdadera incógnita, a falta de tres carreras todavía para terminar la temporada 2024. Sin embargo, fue su propia manager, María Catarineu, quien encendió la ilusión de los hinchas argentinos de ver al bonaerense en la máxima categoría del automovilismo mundial en la próxima campaña.

Durante la entrevista con el portal especializado Campeones, la empresaria española se despachó con una revelación contundente acerca de esta situación: "Del 1 al 10, doy 20 puntos a las posibilidades de que Colapinto corra en la F1 en el 2025". Repleta de fe y esperanza en este sentido, la agente europea opinó que "cuando hay tanta gente esperando que eso pase, y hasta el propio Williams también porque desea lo mejor para Franco, es justo que así suceda...".

Noticia en desarrollo...

Catarineu comunicó además que "estos rumores que han circulado de que tiene un contrato firmado con Red Bull, no... No hay nada firmado". "Eso quiero desmentirlo al 100%, la realidad es que Franco es piloto de Williams y quedan tres carreras". "Sí te puedo decir que hay negociaciones, el mismo James (Vowles, propietario de Williams) dijo que hay negociaciones, pero es una cosa entre equipos y yo no sé nada", insistió. La española reconoció igualmente que "hay un deseo de mucha gente de que Franco se quede en la Fórmula 1, a la F1 le gustaría, a los fans... Si ese deseo se convierte en realidad, se comunicará en su momento".

