"Mis héroes": Franco Colapinto eligió a 3 pilotos de F1 a los que invitaría a una cena

Franco Colapinto se soltó y habló de todo con el canal oficial de la Fórmula 1.

Franco Colapinto le brindó una entrevista a la cuenta oficial de la Fórmula 1 y habló de todo, en pleno descanso en Alpine antes del Gran Premio de Azerbaiyán 2025 que será el domingo 21 de septiembre. El piloto argentino de apenas 22 años se soltó, demostró su carisma habitual y hasta eligió a los tres colegas a los que invitaría a una cena hipotéticamente.

En ese sentido, el ex Williams se quedó con tres campeones de la historia de la F1 como su compatriota Juan Manuel Fangio, Ayrton Senna y Lewis Hamilton. Entre el "Chueco" (cinco trofeos), el brasileño (tres) y el británico (siete) acumularon hasta ahora 15 títulos en la máxima categoría del automovilismo mundial. Igualmente, el pilarense escogió a estos cracks también por otros aspectos fuera de la pista.

“¿A qué tres personalidades de la F1, pasadas o presentes, invitarías a una cena y por qué?”, le preguntó el periodista. Muy convencido, Colapinto mencionó a Fangio, Senna y Hamilton. Y así lo argumentó: "Son los pilotos que más admiro, los pilotos con los que crecí y los que fueron mis héroes desde muy pequeño. Sólo escuchar todas sus historias en el deporte, en diferentes momentos y épocas… Creo que escuchar esa diferencia entre cómo conducían antes y cómo eran los mejores en cada momento… Historias hermosas, sin duda, y un buen resumen de la historia del deporte”.

Colapinto habló de todo en la entrevista con la cuenta oficial de la Fórmula 1

El origen de su pasión por el automovilismo

“Siempre me han gustado los deportes, esa adrenalina con motor, algo que te impulsa a ir rápido. De joven, solía montar mucho en quad. Desde que empecé a ver la F1… Me enamoré de ella desde muy pequeño, tenía unos seis años. Luego empecé a ir a ver carreras en Argentina, a ver los coches de turismo, el TC (Turismo Carretera) y todos esos campeonatos. Cuando crecí, pensé: ´¡Tengo muchas ganas de ir a la F1!´. Sé el momento en que empezó a gustarme de verdad: fue cuando me regalaron mi primer quad a los cuatro años. Conducía desde los tres años. Siempre me ha gustado la velocidad, algo que te da esa adrenalina y esa sensación de ir al límite”.

Su mejor amigo en el paddock

“Quizás Gabriel Bortoleto. Lo conozco desde hace mucho tiempo, cuando jugábamos karting. Es un buen tipo, y ambos somos latinos. Probablemente, es con quien me siento más cercano”.

Su mejor carrera en la F1

“Creo que fue en Bakú el año pasado, mi segunda carrera. Estar en la Q3 y en los puntos fue uno de los mejores momentos de la F1 hasta ahora. No tenía preparación, así que fue un comienzo bastante bueno e impresionante. Sólo hace un año, pero parece menos. El tiempo pasó rapidísimo este año, pero pasaron muchas cosas. Es increíble cómo pasa el tiempo”.

Los idiomas

“Me encantaría aprender francés. Lo estoy aprendiendo poco a poco, con el tiempo, y hablándolo un poco más. Sobre todo en un equipo francés, con Pierre (Gasly) hablando mucho francés, me encantaría entender lo que dicen. Hablo español, italiano e inglés, así que son tres... Algo de portugués, pero no puedo decir que sea un cuarto idioma, ¡quizás tres y medio!”.

Otro posible trabajo por fuera del automovilismo

“De joven, me encantaba la ingeniería. Fui a una escuela técnica, así que estudié mucha ingeniería allí. Quizás sea un trabajo que podría intentar, pero hay mucho que estudiar, ¡y no me entusiasma mucho!”.

La ayuda del equipo Alpine

“Eso significa nunca rendirse y, cuando te sientes mal, seguir adelante. Me encantan los consejos cuando estás pasando por un momento difícil; te animan, y por suerte, tuve a muchas de estas personas siempre apoyándome y animándome. Más que un simple consejo, son solo esas personas las que me apoyaron y me impulsaron en la dirección que debía tomar”.