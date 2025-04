Manchester United planea un fichaje revolucionario desde la F1 que sorprende a Garnacho

Manchester United planea una contratación revolucionaria desde la Fórmula 1, para mejorar una área futbolística.

El presente de Manchester United no es el que sus dueños imaginaban y parece que intentarán cambios en todas las áreas. Con el plan de obtener rendimientos a la altura de la Fórmula 1 con el ya maximizado fútbol de la élite en las estadísticas, los "Red Devils" analizan contratar al ingeniero de Mercedes, el británico Michael Sansoni.

Según reveló el prestigioso diario inglés Daily Mail, uno de los propietarios del "United" y con nexos en Mercedes, Jim Ratcliffe, tiene en mente la llegada de Sansoni como parte de una fuerte renovación en el área de análisis del club. Dicho medio resaltó que, tras un investigación interna, los principales directivos concluyeron que es una herramienta que deben fortalecer para dar un salto de calidad.

Ratcliffe, que se hizo dueño de una parte de los "Diablos Rojos" en enero de 2023, llevó adelante, además, una exhausta revisión en toda la estructura del club, lo que trajo como consecuencias despidos en masa y contratos que no fueron renovados en varias zonas y especificaciones de trabajo.

El fin de toda esta acción promovida por el inigieron de 72 años es futbolístico: que Manchester United vuelva a competir al máximo nivel y consagrase en la Premier League. “Hasta que no seamos tan buenos como cualquiera en el mundo, no será suficiente para el United. Debemos tener el mejor reclutamiento del mundo. El análisis de datos va de la mano con el reclutamiento. Aquí realmente no existe, todavía estamos en el siglo pasado en cuanto a análisis de datos”, comentó el propio Ratcliffe en una nota la revista We Stand, en diciembre del 2024.

Michael Sansoni junto a Lewis Hamilton, en los boxes de Fórmula 1.

Lo que facilitaría el arribo de Sansoni es el estrecho vínculo entre INEOS, empresa cuyo dueño es Ratcliffe, y Mercedes. Desde 2020 ambas empresas son socias tras firmar un acuerdo de patrocinio, antes de adquirir un tercio de las acciones del equipo de La Máxima. Si bien Ratcliffe no toma decisiones en el día a día de Williams, sí tiene injerencia en otros aspectos importantes de la escudería. Incluso, según información de Daily Mail, la salida de Sansoni, que es ingeniero senior en simulación de rendimiento en Mercedes, se observa como un “movimiento entre la familia”.

La llegada de un experto en la parte análitica se volvió en una parte imprescindeble para el club, incluso aún más después de ls cr´ticias que recibió por no haber maximizado dicha área. Si bien el club invirtió 1.000 millones de euos entre 2019 y 2024 en fichajes, los jugadores que compró no fueron analizados como debieron en su momento y muchos expertos señalan los fracasos del rendimiento a la falta de análisis.

Además de Sansoni, graduado en Aeronáutica y Astronáutica por la Universidad de Southampton en 2015, habría otras determinaciones de Ratcliffe para cambiar el rumbo del club. A comienzos del 2025, la institución trajo al entrenador de decatlón Harry Marra, de 78 años, para que los jugadores tuvieran un especialista en la velocidad.

