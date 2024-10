Las tareas que deberá cumplir Colapinto en Williams si es postergado en 2025.

Franco Colapinto deberá cumplir tareas inesperadas si se queda sin una butaca en la Fórmula 1 en el 2025, ya sea en Williams, Sauber (Audi) u otro equipo. El piloto argentino de 21 años continuará en la histórica escudería británica hasta el final de la campaña actual, aunque de cara a la próxima los corredores oficiales serán su actual compañero Alexander Albon y Carlos Sainz Jr., que llegará desde Ferrari para ser el número uno en la escuadra inglesa.

Entonces, hay tres posibilidades para "Fran" por estas horas: pasar a Sauber, desembarcar en el poderoso Red Bull o recalar en su team satélite Racing Bulls, si es que allí Liam Lawson no cumple con las expectativas en estas seis últimas carreras. Si ninguna de estas alternativas se concreta, todo indica que el bonaerense volverá a su rol de tester (piloto de pruebas) de Williams, por lo que deberá readaptarse a realizar actividades que van mucho más allá de lo que sucede en la pista puntualmente en la máxima categoría del automovilismo mundial.

¿Qué hace Colapinto si vuelve a ser tester de Williams?

Si ninguna de las variantes detalladas anteriormente se hace realidad, el pilarense quedará nuevamente como el tercer piloto de la escuadra británica, lugar que ya conoce porque lo ocupó hasta mediados del 2024. Entre las funciones que cumple un corredor de estas características aparecen:

Manejar los autos de los modelos 2022 y 2023 para conocer qué se mejoró y qué se puede hacer mejor. Deberá recorrer alrededor de 6.000 kilómetros con dichos vehículos.

para conocer qué se mejoró y qué se puede hacer mejor. Deberá recorrer alrededor de 6.000 kilómetros con dichos vehículos. Sumar alrededor de 10.000 horas en el mejor simulador de la Fórmula 1 a lo largo del 2025.

a lo largo del 2025. Trabajar en el desarrollo del nuevo coche para el 2026 , ya que en esa temporada habrá otro cambio drástico en el reglamento técnico de la máxima categoría.

, ya que en esa temporada habrá otro cambio drástico en el reglamento técnico de la máxima categoría. Realizar entrenamientos, pruebas y ensayos permanentemente, ya sea en el autódromo en el que se corra el Gran Premio el fin de semana o en otro circuito durante la semana.

permanentemente, ya sea en el autódromo en el que se corra el Gran Premio el fin de semana o en otro circuito durante la semana. Recopilar todos los datos posibles para ampliar el conocimiento del vehículo y transmitírselos al equipo.

para ampliar el conocimiento del vehículo y transmitírselos al equipo. Colaborar en todo lo que el equipo requiera con los dos pilotos principales: Sainz Jr. y Albon.

Reemplazar a alguno de los corredores titulares si ambos tienen algún problema o imprevisto.

Albon será el segundo piloto de Williams en el 2025.

Colapinto habló de su futuro en la Fórmula 1 en 2025: "No sé qué va a pasar"

El corredor pilarense comenzó, en plena conversación con el canal de streaming de Corazón de F1: "Yo estoy bien, era un sueño que tenía desde chico y lo cumplí junto a la gente que siempre estuvo ahí empujando. Estoy disfrutando un montón, que es lo más importante, y creo que las cosas van a ir mejorando". "Si bien estamos muy bien, tengo que ir mejorando en un montón de cosas", profundizó el joven.

Acerca de la convivencia con los integrantes de Williams, "Fran" remarcó que está "muy bien" porque "ellos" lo hacen sentir así y amplió: "Ya desde la primera carrera fue todo muy bien. La gente del equipo fue súper agradecida, contenta de que yo estaba manejando el auto y queriendo que cambiara la energía. Por suerte fue todo bien, sumamos puntos, es el camino y hay que seguir así". A la vez, indicó que "todavía faltan muchas carreras".

Con relación al complejo calendario que resta de la vigente campaña, con seis competencias a disputarse en la Fórmula 1, Colapinto destacó: "Son todos circuitos que no conozco menos el de Abu Dhabi, así que me va a costar... Va a ser más complicado". También mencionó que se siente "con ganas de conocer un circuito como el de Austin que es una locura, con curvas muy rápidas, así que con ganas de ver cómo va todo". A la vez, pronosticó que "Brasil y México van a ser una locura" y añadió: "Son un montón de cosas nuevas, me sirven como piloto y como persona, son cosas que ni sabía que la Fórmula 1 hacía". Sobre la diferencia entre manejar un vehículo de la F1 con relación a los anteriores a los que se subió, manifestó que "al final, la base es todo lo mismo, obviamente que el auto va más rápido, tiene más carga y más potencia".

A pura humildad, el argentino hizo autocrítica: "Me falta un montón de experiencia, saber usar mejor el balance del auto desde el volante, son dos o tres décimas que son importantes, pero eso viene con el tiempo". Con respecto a lo que se puede venir en el 2025, sin butacas disponibles en Williams y con sólo un espacio vacante en Sauber, el piloto resaltó: "No estoy pensando en el futuro ni nada, estoy enfocado en este año, en lo que tengo que hacer, en lo que el equipo quiere, y seguramente que vendrán cosas buenas para mi futuro. No sé si para el año que viene porque está muy complicado, pero estoy disfrutando el momento, es una oportunidad única". "Me preguntan todo el tiempo por el futuro y la verdad que me chupa bastante un huevo, no sé qué voy a hacer... Capaz estoy en casa manejando un simulador o en el karting, no sé. No estoy pensando en eso, realmente no es algo que tenga en la cabeza ahora. Estoy súper agradecido, estoy con ganas de demostrar que llegué para quedarme y que merezco el asiento para los años que vienen", concluyó.

